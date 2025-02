Cumiana si prepara alla carica dei mille del Carnevale

Saranno circa mille i figuranti che domani coloreranno le vie di Cumiana per il secondo Carnevale del Pinerolese, dopo Vigone.

Purtroppo il maltempo ha rovinato parte della festa, perché oggi, sabato 1° febbraio, dalle 14,30 era previsto un evento per i bambini in piazza Martiri 3 Aprile, sotto l’ala del mercato. E in questa occasione dovevano esserci l’investitura delle due maschere allegoriche, rivelando i volti del Frutasè e della Frutasera. Viste le previsioni meteo, il pomeriggio è stato annullato.

Confermata invece la sfilata, di domani, domenica 2 febbraio, organizzata dalla pro loco.

Alle 13,30 inizierà la sfilata con la banda e la presenza di trenta maschere storiche del Pinerolese, seguite alle 14 dai carri dei sette gruppi presenti: Amici del Pellice, i Mat di Pinerolo, i Desbela di Scalenghe, Reano, Bruere, Ponte Pietra e Amici di Piobesi. “Abbiamo calcolato che arriveremo intorno ai 1.000 figuranti”, dettaglia il presidente della Pro Cumiana Giancarlo Filippa. Si partirà dal deposito Gtt di via Provinciale e, passando per via Boselli, si arriverà in piazza Martiri.

Modifiche alla viabilità

Dalle 13 alle 20 sarà vietata la circolazione in: via Provinciale, da via Della Madonnina al civico 30 di via Provinciale; via Boselli; via Turinetto; piazza Martiri; via Umberto I°, tra piazza Martiri e via Caduti per la Libertà.

Dalle 10 alle 20 non si potrà sostare in: via Provinciale, da via Della Madonnina al civico 30 di via Provinciale; via Boselli; via Turinetto; piazza Martiri; via Umberto I°, tra piazza Martiri e via Caduti per la Libertà; via Caduti per la Libertà nel tratto da via Umberto I° al civico 7.