A Bussoleno apre un nuovo asilo nido: Potrà ospitare trenta bambini dai tre ai 36 mesi

Nell’ambito della funzione associata in capo all’Unione Montana Valle Susa per la gestione degli asili nido comunali di Avigliana, Sant’Antonino di Susa e Susa, la Giunta dell’Unione, con l’Amministrazione Comunale di Bussoleno, annuncia con grande soddisfazione la realizzazione di un nuovo asilo nido a Bussoleno, in Via Barges 4, presso la struttura “Tetti verdi”. Il nuovo asilo nido, di cui è prevista l’apertura nel settembre 2025, avrà una capienza di circa 30 bambini di età compresa tra i 3 e 36 mesi.

Per informare la cittadinanza, l’8 febbraio, dalle ore 10 alle ore 12, presso la scuola d’infanzia “Tetti Verdi”, è previsto un open day nel quale si forniranno tutte le indicazioni sulla modalità di gestione del servizio offerto.

L’Assessore all’Istruzione Elisabetta Serra sottolinea che: “L’asilo nido non va inteso solo come strumento di supporto a sostegno dei genitori che lavorano, ma come un luogo di crescita per i piccoli. Ad oggi, numerosi studi dimostrano che i bambini che frequentano gli spazi educativi in epoche precoci sviluppano una maggiore autostima, presentano capacità relazionali più raffinate e minore tendenza all’abbandono scolastico. Sembrano buone ragioni per iscrivere un bambino all’asilo nido. L’inserimento al nido appare particolarmente consigliato e utile in presenza di problematiche connesse ai processi di separazione dalle figure genitoriali, ritardi nello sviluppo linguistico, cognitivo e sociale: tutti processi che vivere il nido, con le sue sperimentazioni sensoriali e di gioco, può contribuire a riavviare.”