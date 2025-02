Circolo dei lettori: si cerca il successore di Elena Loewenthal

Il Consiglio di gestione della Fondazione Circolo dei lettori annuncia l’apertura di una selezione per la nomina della direzione dell’istituzione culturale. Con il naturale termine della direzione di Elena Loewenthal, compiuta il 2 febbraio dopo i cinque anni di direzione dal febbraio 2020, il nuovo direttore o la nuova direttrice sarà in carica per il triennio 2025-2028.

L’avviso di selezione per la nomina della direzione della Fondazione Circolo dei lettori sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito www.circololettori.it nella sezione “Bandi e avvisi”.



L’obiettivo della Fondazione Circolo dei lettori e del Consiglio di gestione è espletare il processo in tempi ragionevolmente rapidi.