Torino Creativa: Erica Gariboldi e Michela Troian inaugurano il nuovo progetto Level Up!

Questo appuntamento del LEVEL UP! è dedicato al tema dell'amore - tematica eternamente presente nella vita e nella storia dell'essere umano che, spesso, si tramuta in materia assai controversa - con la selezione di due artiste in grado di indagarne le sfaccettature così cangianti. Attraverso le opere visive e le installazioni multimediali di Gariboldi e Troian invitiamo il pubblico a LOVE_from the margins, una