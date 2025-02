Call center da incubo con paghe da 6,5 euro all’ora: manifestazione davanti alla prefettura. “Passo indietro di 20 anni”

Anche Torino è scesa in piazza per protestare contro la situazione dei contratti nel mondo delle telecomunicazioni . Appuntamento questa mattina in piazza Castello, davanti alla prefettura, con la regia di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil , mentre altre manifestazioni si tengono in tutta Italia. Anche a Roma, da avanti al Ministero del Lavoro.

Nuovo contratto non rappresentativo

Seicento persone in Piemonte

Si tratta di un cambiamento che impatta su 6.000 dipendenti e numerosi collaboratori, di cui almeno 600 in Piemonte.

Le aziende coinvolte sono OneOs, Call Center One, Colligo, Ingo, Network Contacts, Tecnocall che operano per committenti pubblici e privati quali Soris, Ireti, Unieuro, Agos, Metlife, Santander, Banca Sella, Unipol.

“Passo indietro di 20 anni”

“Riduzione di permessi, flessibilità spinta, precarietà totale ed aumenti salariali che non tengono conto della vacanza contrattuale di 2 anni (2023 e 2024) e che prevedono per il prossimo triennio (2025-27) 60 euro circa. Ecco cosa cambia - spiegano i sindacati - In un quinquennio in cui l’inflazione, consuntivata già in parte, viaggia oltre il 15%, la proposta di aumento del salario è del 3%, con la prima tranche di ben 7 euro. Facciamo un passo indietro di 20 anni”.