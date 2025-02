Collegno, la Giunta vara sgravi fiscali per le attività coinvolte dai lavori della Metropolitana

La Giunta Comunale di Collegno ha approvato importanti agevolazioni fiscali a favore delle attività commerciali e artigianali situate nelle aree della città interessate da cantieri per la realizzazione di opere pubbliche di lunga durata.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politiche di supporto alle imprese che stanno affrontando disagi a causa dei lavori in corso, come nel caso dei cantieri legati alla metropolitana. Misura che il Comune di Collegno adotta dal 2020 anno successivo all’inizio dei cantieri del prolungamento della Linea 1 da Fermi a Cascina Vica.

Per l'anno 2025, è prevista una riduzione del 30% sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) e sul Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione di suolo pubblico (CUP) per i passi carrai inagibili, nonché una riduzione del 50% sul Canone per esposizioni pubblicitarie per insegne non visibili (ICP). Queste misure saranno concesse a favore degli esercizi commerciali e artigianali che dimostreranno, tramite autocertificazione, una diminuzione dei ricavi causata dalla presenza dei cantieri, rispetto all'anno precedente.

Inoltre, per sostenere il settore dell'editoria, sarà concessa una riduzione del 20% del Canone per l’occupazione di suolo pubblico a favore dei chioschi-edicola in regola con i tributi comunali. La misura mira a favorire la ripresa di queste attività, duramente colpite dalla crisi del settore.

L’amministrazione comunale ha previsto che queste agevolazioni saranno applicabili solo a coloro che siano in regola con i pagamenti tributari e che presentino un’adeguata documentazione attestante la diminuzione dei ricavi. I contribuenti potranno fare richiesta delle agevolazioni presso l'Ufficio Sportello per il Contribuente o al concessionario del canone.

“Queste misure testimoniano l'impegno dell'Amministrazione di Collegno nel supportare le attività economiche locali e nel favorire la ripresa economica, pur nel contesto delle difficoltà legate alla realizzazione di importanti opere infrastrutturali” – spiega il Sindaco Matteo Cavallone che detiene anche le deleghe al bilancio.