Aperta la nuova pista ciclabile tra Mappano e Torino

Dal 31 gennaio è aperta la nuova pista ciclabile che collega il territorio di Mappano con Torino, in direzione del nodo ferroviario di Torino Stura.

L’intervento, realizzato dalla Città metropolitana di Torino, ha l’obiettivo di completare e integrare le future infrastrutture ciclabili dei Comuni di Torino e Mappano, migliorando l’accessibilità e la sicurezza per chi utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto.

La nuova ciclovia, lunga circa 1,2 km, è una pista ciclabile in sede propria con sezione da 2,5 metri protetta da jersey in cemento sul lato della carreggiata ed è dotata di impianto di illuminazione per garantire maggiore sicurezza. Il tracciato si connette con la rete ciclabile di Mappano, attualmente in fase di realizzazione.

L’infrastruttura si inserisce in un più ampio progetto di mobilità sostenibile per incentivare l’uso della bicicletta e a migliorare i collegamenti con il trasporto pubblico locale.