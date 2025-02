Addio a Andrea Papaleo, storico militante di Lotta Continua

Lutto per il mondo del sindacato torinese. Si è spento questa mattina Andrea Papaleo, militante di Lotta Continua.

Ex operaio del reparto Verniciatura della FIAT Mirafiori, è stato un protagonista delle lotte operaie degli anni ‘70.

"Uno slogan diceva: 'Non c’è lotta, non c’è corteo senza Papalla, Pupillo e Papaleo'. Se ne sono andati, purtroppo, tutti e tre" lo ricorda in un post Steve Della Casa.

"Colonna storica delle lotte a Mirafiori. Che la terra ti sia lieve. Grazie di tutto caro COMPAGNO." scrivono dal profilo di Lotta Continua Torino.

I funerali si svolgeranno nel suo paese, Sant'Andrea dello Jonio, mercoledì 5 febbraio.