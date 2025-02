Carta di Torino, le buone regole dell'informazione medica

La pandemia di Covid è stata probabilmente il fattore più macroscopico, ma certo non l’unico, che ha spinto il mondo della medicina e quello dell’informazione a prendere atto dei cambiamenti intervenuti nelle regole della comunicazione medico-scientifica.

È a partire da questo presupposto che l’Ordine dei Giornalisti e l’Ordine dei Medici hanno riscritto la Carta di Torino nata nel 2001 e rinnovata nel 2008, il cui obiettivo è quello di definire buone pratiche dell’informazione in questo settore. Trascorsi quindici anni, i due Ordini hanno infatti sentito l’esigenza di aggiornare il documento per arricchire il quadro normativo e deontologico in materia e realizzare momenti comuni di formazione, il primo dei quali coinciderà proprio con la presentazione della Carta, che sarà firmata in quell’occasione – mercoledì 5 febbraio dalle 10 alle 13 al Circolo della Stampa, Palazzo Ceriana Mayneri – dai due presidenti Stefano Tallia e Guido Giustetto.

Il protocollo, pur non sostituendosi ai codici che hanno valenza nazionale per entrambe le professioni, ha l’ambizione di fornire nuovi elementi alle linee guida cui i professionisti devono attenersi per un’informazione deontologicamente e scientificamente corretta e rispettosa di diritti delle persone.