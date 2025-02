Le donne e il cinema, excursus sul femminile davanti e dietro la macchina da presa

Venerdì 7 febbraio 2025, dalle 17 alle 18.45, la Sala Consiglio della Circoscrizione 2, in strada Comunale di Mirafiori 7, ospiterà l'incontro "Le donne e il cinema", un affascinante excursus sul ruolo del femminile, davanti e dietro la macchina da presa.

L'evento sarà condotto dallo scrittore, regista e psicologo Antonello Altamura, che guiderà il pubblico in un viaggio esplorativo attraverso il mondo del cinema al femminile.

Durante l'incontro, si discuterà delle figure femminili indimenticabili interpretate da attrici e registe che hanno segnato quattro decenni di cinema d'autore. Un’occasione unica per scoprire i ruoli e le storie di queste straordinarie protagoniste, che hanno contribuito a delineare l’immagine della donna sul grande schermo, diventando anche fonte di ispirazione per molte altre donne spettatrici.

L'ingresso è libero e l'evento è organizzato in collaborazione con la biblioteca civica Cesare Pavese e il Gruppo Donne di Mirafiori Sud. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di cinema e per chi vuole scoprire la forza e la bellezza delle figure femminili nel panorama cinematografico.