Prevenzione, inclusione e attività fisica: il 16 marzo Castiglione Torinese torna ad ospitare la Just The Woman I Am

Dopo il grande successo dell’edizione scorsa, la Just The Woman I Am torna anche quest’anno a Castiglione Torinese e lo fa insieme all’Asd Hope Running Aps di Chivasso. L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Loris Giovanni Lovera e l’associazione presieduta da Giovanni Mirabella nei giorni scorsi hanno sottoscritto una convenzione che porterà sia la JTWIA che la Sports and Music Hope Color sul territorio castiglionese nel triennio 2025-2027.

Il riscontro positivo di entrambi questi eventi curati dalla Hope Running nella collettività ha dato impulso alla stipula di questo accordo che intende promuovere l’attività fisica, la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

Il primo di questi importanti appuntamenti per la comunità castiglionese è previsto per il pomeriggio di domenica 16 marzo, quando sul percorso ciclo-pedonale permanente della JTWIA On The Road realizzato sul territorio castiglionese e dedicato alla mobilità sostenibile andrà in scena la Just The Woman I Am, iconica manifestazione in rosa organizzata dal CUS Torino in collaborazione con l’Università degli Studio di Torino e il Politecnico di Torino. Un evento da non perdere che unisce una corsa/camminata di 7 chilometri alla raccolta fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro.

Mercoledì 29 gennaio una delegazione della Hope Running e del Comune di Castiglione Torinese, rappresentato nell’occasione dall’assessore Graziella Busca e dal consigliere Dario Paonessa, ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione della JTWIA, organizzata nel capoluogo piemontese presso il celebre locale ONE Torino. Il miglior modo per far partire ufficialmente il percorso di avvicinamento all’appuntamento di domenica 16 marzo, che anche quest’anno vedrà la partecipazione gratuita di 25 persone con disabilità o in condizioni di fragilità, allo scopo di proseguire il cammino di sensibilizzazione alla prevenzione ed all’inclusività intrapreso in questi anni”.

La Just The Woman I Am di Castiglionese, come da tradizione, sarà affiancata da numerose attività collaterali, tra cui l’immancabile animazione a cura di Antonio Augelli e dell’Ad Accendi Lo Spirito di Settimo Torinese: musica, energia e grande entusiasmo per rendere quest’evento ancora più speciale ed emozionante.

Giovanni Mirabella, presidente dell’Asd Hope Running Aps, invita tutti i castiglionesi e non solo a prendere parte a questa manifestazione: “Tutti possono partecipare a questa corsa-camminata di 7 chilometri, dagli Under 18 agli Over 65, come singoli o unendosi al nostro gruppo, contribuendo così alla raccolta fondi per sostenere la ricerca sulla salute e sul cancro. La Just The Woman I Am è uno degli eventi più amati e condivisi di tutto il Piemonte e siamo orgogliosi di portarlo ancora una volta a Castiglione Torinese grazie alla fiducia accordataci dall’Amministrazione Comunale. Scegliete di non mancare!”.

Il primo cittadino di Castiglione Torinese, Loris Giovanni Lovera, sottolinea l’importanza di questo evento per il territorio: “Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare anche quest’anno un evento sportivo, inclusivo e di sensibilizzazione così importante. La ricerca e la prevenzione sono i due strumenti che ci hanno permesso di raggiungere ottimi risultati nel campo sanitario ed è per questo che occorre continuare su questa strada. Il valore aggiunto per Castiglione rispetto alle altre JTWIA è sicuramente la collaborazione con la Hope Running, un’associazione nobile che condivide con noi gli stessi valori, facendolo con entusiasmo e passione. Invito dunque tutti i cittadini del territorio a partecipare a questa bellissima manifestazione, perché la salute è il bene più importante che ci possa essere concesso e ciascuno di noi può fare una piccola grande parte partecipando e diffondendo questi valori”.

Per iscriversi c’è tempo fino al 28 febbraio. Si può farlo direttamente online al link https://api.endu.net/r/i/95369 , entrando a far parte del grande gruppo Just The Woman I Am Castiglione Torinese o partecipando con un proprio sottogruppo, oppure nei punti fisici di iscrizione presenti sul territorio, compilando l’apposito modulo cartaceo: nel welcome kit l’iconica maglietta rosa dell’evento, il pettorale e la sacca.

Iscrivendosi invece entro le ore 22,00 di domenica 9 febbraio sia online che nei punti fisici di iscrizione si riceveranno l’iconica maglietta rosa dell’evento JTWIA con impressi i loghi del Comune di Castiglione Torinese e della Hope Running, il proprio pettorale personalizzato con la dicitura scelta in fase di iscrizione e la welcome bag.

Questi i punti fisici di iscrizione ad oggi individuati:

-Castiglione Torinese

Biblioteca civica comunale

Strada San Giuseppe Benedetto Cottolengo 12

Orari: dal lun. al ven. 9,00-11,00

2) Bar Papillon

Viale Bollino 11

Orari: tutti i giorni 05,15-20,30

3) ASD Castiglionese (Bocciofila)

Via Caudana 144

Orari: tutti i giorni 10,00-14,00 e dopo le 18,00 (chiedere di Alessandra o Mirella)

4) E.S.P. Foto

Via Torino 258

Orari: lun.-sab. 09,00-12,00 e 15,30-19,30

5) Artecnica snc

Via Torino 186

Orari: lun. 15,30-19,00; mar.-sab. 09,00-12,30 e 15,30-19,00 (chiedere di Luigi)

6) Ginnic Fitness Club

Via Guglielmo Marconi 7

Orari: lun.-ven. 09,00-22,00; sab. 09,00-13,00 (chiedere di Andrea)

Chivasso

1) Hope Running

Corso Galileo Ferraris 60

Orari: lun. 9,00-11,30; gio. 10,00-11,30; ven. 9,00-10,30.

Tel. 371 517 2531

2) Bottega d'Arte

Via Torino 13

Orari: mar.-mer.-gio.-ven.-sab. 9,00-12,00 e 15,30-19,00

Tel. 340 372 9617

- Gassino Torinese

1) Erboristeria Dott.ssa Rabbione

Corso Italia 40

Orari: lun. 16,00-20,00; mar.-sab. 09,00-13,00 e 16,00-20,00

San Benigno Canavese

1) Piscina Acqua Dynamic

Via Sebastiano Bianco 69

Orari: lun.-mar.-gio.-ven. 09,00 -13,30 e 15,00-20,30; mer. 15,00-20,30; sab. 09,00-18,00

Tutte le info relative alla Asd Hope Running Aps le potete trovare a questi link: