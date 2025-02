Pnrr Piemonte, avviati i tavoli di lavoro per il 2025 con il team di esperti a supporto degli Enti locali

Il 4 e 5 febbraio a Torino, al Grattacielo Piemonte, sono state organizzate dalla Regione Piemonte due giornate di confronto tra rappresentanti degli enti locali, funzionari regionali e il team di “Esperti per il Piemonte” a supporto di Province, Comuni e Unioni di Comuni nella gestione delle procedure complesse legate ai progetti del Pnrr.





Il progetto “Esperti per il Piemonte”, avviato nel 2022 con i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si avvale di un gruppo di professionisti (ingegneri, architetti, geologi, agronomi, biologi,chimici, giuristi, esperti amministrativi), individuati dalla Regione, che hanno il compito di affiancare le amministrazioni in particolare per le procedure complesse ambientali, che impattano significativamente sui territori, come bonifiche, rifiuti, rinnovabili; ed anche per promuovere la semplificazione dell’attività amministrativa e per l’ottimizzazione dei finanziamenti disponibili.





«Un aiuto concreto molto apprezzato dagli amministratori, in particolare nelle Province e nei piccoli Comuni, in quanto permette di richiedere la consulenza di specialisti da integrare al proprio staff, quando necessario e senza ulteriori oneri. Per questo intendiamo portare avanti l’attività del team di esperti anche per l’anno 2026, a conferma dell’utilità del lavoro finora svolto», sottolinea l’assessore regionale agli Enti locali Enrico Bussalino.





«Andiamo incontro agli enti locali nell’ottica di una concreta attuazione delle azioni di semplificazione delle procedure inerenti ai progetti del Pnrr», dichiara l’assessore regionale alla Semplificazione dei percorsi amministrativi, Gian Luca Vignale.