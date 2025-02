Al via il corso di formazione per le guardi ittiche volontarie

Scade martedì 18 febbraio il termine ultimo per candidarsi a partecipare al corso di formazione per le Guardie Ittiche Volontarie, promosso dalla Città metropolitana di Torino con la collaborazione dell’Unione dei Consigli di Valle dei Pescatori del territorio provinciale. Il corso si terrà alla Cascina Le Vallere di corso Trieste 98 a Moncalieri, dove ha sede l’Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese. Sono in programma 40 ore di lezione in orario serale su materie tecniche e giuridiche. Per accedere all’esame finale di abilitazione alla funzione di Guardia Ittica Volontaria occorre aver frequentato almeno l’80% delle ore di lezione.

Le materie che saranno trattate durante il corso sono la biologia e il riconoscimento delle specie ittiche d’acqua dolce, la gestione delle comunità ittiche, la legislazione sulla pesca, gli ecosistemi del territorio della Città metropolitana di Torino e la tutela dei corpi idrici, nozioni di diritto penale e di diritto amministrativo, le fattispecie penali e gli interventi di polizia giudiziaria di competenza delle Guardie Ittiche Volontarie, le norme per la tutela del patrimonio ambientale naturale, la storia delle tecniche e degli attrezzi di pesca e le norme per la compilazione dei modelli di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative. Il corso si concluderà con un’esercitazione pratica.

Le candidature alla partecipazione al corso di formazione devono essere inviate all’indirizzo e-mail protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it tramite le associazioni piscatorie a cui appartengono le aspiranti Guardie Ittiche Volontarie.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito Internet della Città metropolitana di Torino alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/riconoscimento-guardia-giurata-volontaria-ittico-venatoria