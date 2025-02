Aviaria a Chivasso, due docenti universitari rispondono alle domande dei cittadini

Le implicazioni sulla salute, la presenza di farmaci, la trasmissibilità, i fattori di rischio, le precauzioni… sono numerosi in queste ore gli interrogativi sull’influenza aviaria dopo che è stato individuato un allevamento infetto in un’azienda tra Chivasso e Verolengo.

Per rispondere alle varie curiosità sulla questione e per evitare il proliferare di fake news, l’amministrazione comunale di Chivasso e l’emittente radiofonica ToRadio promuovono uno speciale approfondimento con il professor Alessandro Mannelli e la professoressa Elena Grego, docenti del Dipartimento di Scienze Veterinarie all’Università degli Studi di Torino.

La diretta è in programma per giovedì 13 febbraio, alle ore 16.30, sulle frequenze di ToRadio in Fm sugli 88.5 MHz, in streaming dal sito ToRadio.it e nella pagina facebook della Città di Chivasso. Intanto i cittadini potranno inviare le loro domande ai professori Mannelli e Grego, scrivendo una mail a ufficiostampa@comune.chivasso.to.it. Gli autorevoli ospiti risponderanno ai quesiti nel pomeriggio di giovedì prossimo.

“Offriamo ai cittadini l’opportunità di un’informazione scientifica corretta – ha detto il sindaco Claudio Castello – grazie all’intervento di due insigni conoscitori del virus H5N1 come i professori Mannelli e Grego. Assieme a loro, ringrazio quanti ci stanno affiancando, a vari livelli, nelle strategie di prevenzione, contenimento e debellazione dell’infezione aviaria: l’ASL TO 4 per i precisi protocolli seguiti, la Polizia locale per il rispetto delle ordinanze in vigore, le associazioni di categoria per la sensibilizzazione dei produttori, l’Ufficio Stampa del Comune di Chivasso, ToRadio e tutti i media del territorio per una campagna di comunicazione puntuale e scevra da allarmismi”.