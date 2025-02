Marco Masini in concerto al Forte di Bard per il suo tour Ci vorrebbe ancora il mare

A 35 anni da quell'anno Masini torna sul palco di Sanremo per accompagnare Fedez nella serata cover con la sua storica "Bella Stronza". Venerdì 18 luglio sarà in concerto al Forte di Bard per il suo tour "Ci vorrebbe ancora il mare".

«Dicono che il tempo è imprendibile, perché il passato non è più e il futuro non è ancora. Ma ogni concerto è un infinito presente, in cui la musica di ieri vive, e la musica di domani prende forma – afferma Marco Masini – Non vedo l’ora di tornare a provare insieme a voi quella sensazione speciale. In ogni teatro, in ogni palazzetto, in quegli occhi e in quelle voci che si ritroveranno, faremo di nuovo la magia: il passato che ritorna, il futuro da immaginare, il presente da vivere intensamente».