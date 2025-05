FILM Black Bag - Doppio gioco: un avvincente spy drama con Cate Blanchett e Michael Fassbender

TITOLO: Black Bag - Doppio gioco

TITOLO ORIGINALE: Black Bag

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

CASA DI DISTRIBUZIONE: Focus Features, Universal Pictures

PAESE DI PRODUZIONE: Usa

GENERE: Thriller

REGIA: Steven Soderbergh

CAST: Cate Blanchett, Michael Fassbender, Marisa Abela, Pierce Brosnan,Tom Burke, Naomie Harris, Gustaf Skarsgård, Regé-Jean Page, Kae Alexander, Orli Shuka, Alex Magliaro

DURATA: 93 minuti

TRAMA

Un avvincente spy drama che racconta la storia dei due leggendari agenti segreti, George Woodhouse e e la sua amatissima moglie Kathryn. Quando George inizia a sospettare che sua moglie tradisca la nazione, si trova a dover decidere se dover salvare il suo matrimonio o il paese.

RECENSIONE

Michael Fassbender e Cate Blanchett sono i protagonisti di un avvincente spy drama diretto da Steven Soderbergh e sceneggiato da David Koepp, lo sceneggiatore di Jurassic Park.

Black Bag - Doppio gioco è un film di spionaggio che sarebbe piaciuto sia a Ian Fleming che a Ingmar Bergman, per il complesso intrigo spionistico che si ingarbuglia con le dinamiche di coppia dei due protagonisti. In Black Bag - Doppio gioco sono importanti i dettagli e Steven Soderbergh è molto attento a contornare il film con una certa eleganza, esaltando la bellezza dei due interpreti principali che sono perfettamente assortiti nei loro ruoli.

Koepp e Soderbergh si concentrano nel raccontare la complessa psicologia di una coppia quando il lavoro dei due sfocia nella vita sentimentale. Usando abilmente il thriller come genere e costruendo tutta la vicenda sulla fiducia della coppia nel loro rapporto, rendono la trama decisamente interessante, riuscendo così non solo a rispettare i canoni del classico film di spionaggio ma anche a darci un'analisi del matrimonio che sembra essere uscita da Scene da un matrimonio di Bergman.

Steven Soderbergh si conferma uno dei registi più prolifici del panorama mondiale con un prossimo film già in uscita a luglio, Presence, che è sceneggiato dallo stesso Koepp. Black Bag - Doppio gioco fino ad oggi si presenta come uno dei migliori film del 2025, con Michael Fassbender e Cate Blanchett ancora in ottima forma e con una regia e una sceneggiatura che giocano tutto su di loro, sfruttandone lo charme e i rispettivi talenti personali.