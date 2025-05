I Caffè Storici Torino Piemonte protagonisti al Salone Off

I Caffè Storici protagonisti del Salone Off 2025: cinque perle del Piemonte tra eleganza, memoria e cultura viva.

L’Associazione Caffè Storici di Torino e del Piemonte è orgogliosa di annunciare la propria partecipazione ufficiale al Salone Off 2025, la manifestazione diffusa del Salone Internazionale del Libro di Torino, con una presenza articolata e significativa che coinvolge cinque tra i più emblematici Caffè Storici della regione.

Luoghi senza tempo che si fanno ancora una volta spazi vivi di cultura, dialogo e memoria. Fino al 20 maggio, questi autentici templi della convivialità si trasformeranno in salotti letterari contemporanei, ospitando eventi che intrecciano letteratura, storia, arte e gusto. Una rassegna che porterà la cultura nei luoghi in cui, da secoli, si coltivano relazioni, si scambiano idee, si raccontano storie e si tramandano saperi. Un’occasione preziosa per immergersi nell’atmosfera unica dei Caffè Storici, da sempre crocevia di pensiero e ispirazione, custodi del patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio.

«La partecipazione dei nostri Caffè Storici al Salone Off 2025 è un riconoscimento importante del loro ruolo culturale attivo: non solo luoghi del passato, ma presìdi vivi di comunità e memoria. Siamo fieri di portare la letteratura tra i tavolini dove da generazioni si intrecciano idee, relazioni e bellezza» Edoardo Cavagnino, Presidente dell’Associazione Caffè Storici di Torino e del Piemonte. L’Associazione Caffè Storici di Torino e del Piemonte, che raggruppa 22 Caffè Storici in regione, si conferma promotrice di un’identità fatta di memoria e apertura, tradizione e innovazione, accoglienza e vitalità culturale. Con questa partecipazione, il Salone Off riconosce e celebra i Caffè Storici come laboratori contemporanei di cultura diffusa. I cinque Caffè Storici coinvolti nell’iniziativa: Caffè Elena, Piazza Vittorio Veneto 5, Torino (TO) Caffè Gelateria Pepino 1884, Piazza Carignano 8, Torino (TO) Krumireria Corino 1764, Via Roma 197, Casale Monferrato (AL) Pasticceria Converso, Via Vittorio Emanuele II 199, Bra (CN) Pasticceria Roletti, Via Carlo Alberto 28, San Giorgio Canavese (TO)