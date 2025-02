Peserico ha aperto a Dubai Mail in attesa di Cannes

Continua senza soste il programma retail di Confezioni Peserico volto a consolidare sempre più la propria presenza in ogniu angolo del mondo. Dopo aver inaugurato, negli ultimi mesi, altri store negli Stati Uniti (dal prestigiosissimo 300 mq su due piani in Madison Avenue a New York all’apertura a Santa Clara, a Belmont) ha dato vita ad un altro proprio spazio a Dubai Mail, uno dei più grandi Shopping Center del mondo per numero di negozi e si appresta a concludere i lavori per lo store di Cannes cui seguirà quello di Zurigo.

Nel frattempo il fatturato dell’azienda di abbigliamento lusso del vicentino (ha un proprio spazio anche in via Gobbetti nel capoluogo torinese) è salito, nel 2024, a 123 milioni di euro contro i 113 dell’anno precedente. Peserico ha recentemente raddoppiato anche i propri spazi nella maglieria con l’acquisizione di un nuovo fabbricato a Novi, nel modenese, con un investimento di quasi 5 milioni di euro grazie anche all’acquisizione di macchinari di altissima tecnologia. La maglieria, per Peserico, rappresenta il 35% del fatturato.