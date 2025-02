Torino celebra il decennale dell'housing first: due giorni di confronto per l'inclusione sociale delle persone senza dimora

Il 12 e 13 febbraio Torino ospiterà un evento speciale per celebrare i dieci anni dell’Housing First in Italia dal titolo "Cambiare Insieme: Storie, Idee e Futuro per l’Housing First".

L’iniziativa è promossa dalla Federazione Italiana degli organismi per persone senza dimora che, non a caso, ha scelto il capoluogo piemontese come teatro. È proprio a Torino infatti che nel marzo 2014 è stato avviato il primo programma Housing First in Italia, grazie all’impegno di una rete di organizzazioni pubbliche e private, al supporto della fio.PSD e al coinvolgimento di Housing First Italia.

In occasione di questo significativo anniversario, Torino si conferma come punto di riferimento per avviare una riflessione collettiva sul futuro dell'Housing First, un approccio innovativo che capovolge il tradizionale modello a gradini dell'intervento sociale e che prevede che le persone senza dimora ricevano come primo passo un alloggio autonomo e privato, accompagnato da un supporto continuo da parte di un’équipe specializzata. L’obiettivo è restituire loro benessere psico-fisico, stabilità abitativa e un percorso di integrazione sociale, contribuendo così in modo determinante alla lotta contro il fenomeno dell’homelessness in Italia.

Il decennale dell'Housing First a Torino rappresenta pertanto un’occasione unica per fare il punto su quanto realizzato e guardare insieme al futuro. Durante le due giornate, i partecipanti potranno ascoltare le storie di chi ha intrapreso con successo il percorso, confrontarsi con esperti, attivisti e persone che portano esperienza diretta, condividere idee e buone pratiche.

Saranno inoltre messe sul tavolo le politiche abitative e le strategie da adottare per un futuro “Homeless Zero”, coinvolgendo istituzioni, enti locali e organizzazioni della società civile in un confronto costruttivo per promuovere soluzioni più efficaci e programmare politiche pubbliche sempre più inclusive.

Sono oltre 150 i soci che fanno parte della Federazione. Tra questi c’è Torino, esempio virtuoso della rete che coinvolge organizzazioni, cooperative sociali e associazioni, tutte impegnate per offrire servizi alle persone senza dimora e che in questi dieci anni hanno gestito mense, centri diurni, progetti di integrazione e cittadinanza attiva, e che hanno fornito riparo a centinaia di persone senza casa per restituire loro dignità e opportunità.

L'evento del 12 e 13 febbraio, che per la Città vedrà la partecipazione dell’assessore alle Politiche sociali Jacopo Rosatelli, si propone quindi non solo come un momento di celebrazione, ma come un’opportunità di costruire insieme un futuro dove il diritto alla casa sia una realtà per tutti.

"L’obiettivo della Città è garantire un’accoglienza dignitosa e un supporto qualificato, favorendo l’inclusione sociale e l'accompagnamento verso soluzioni abitative autonome - spiega Jacopo Rosatelli, assessore alle Politiche sociali. - Per questo Torino é l'unica città italiana in cui il modello dell'Housing First é un servizio diventato strutturale, non appaltato esternamente. Sin dal 2014 Torino é stata all'avanguardia nello sperimentare strumenti innovativi e diversificati. L'appuntamento di questi giorni è quindi un'occasione per celebrare i risultati di questo modello, ma anche per fare il punto con i soci Fio.PSD provenienti da tutta Italia e rafforzare la rete, perché ancora molto si può fare insieme per un futuro più inclusivo per tutte e tutti."

"Torniamo a Torino da dove tutto è iniziato 10 anni fa - afferma Cristina Avonto, Presidente della Federazione Italiana degli Organismi per Persone Senza Dimora -. Sono stati 10 anni intensi, guardando il cammino percorso vedo i volti, le voci delle persone che abbiamo incontrato e che sono i veri protagonisti di questa rivoluzione silenziosa ma ostinata. E' emozionante, ancora di più lo è vedere come ciò che è stato intrapreso oggi è una realtà solida con un gran cammino davanti a sé per dare dignità e diritti agli uomini e alle donne, esseri umani che troppo spesso hanno visto questi diritti negati, la dignità calpestata”.

L’evento è pubblico, previa prenotazione e fino ad esaurimento posti, e si svolgerà a Cascina Fossata, in via Ala di Stura 5. Sarà anche possibile seguirlo in diretta streaming sulla pagina dell’evento https://www.fiopsd.org/decennale-housing-first/