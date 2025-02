Umiliata dalla madre per un brutto voto a scuola e obbligata a stare su gusci di noci

Per un brutto voto preso alle elementari era stata costretta dalla madre a stare in ginocchio su gusci di noci e sul riso. Questo è solo uno degli episodi che una ventenne ha raccontato in tribunale a Torino, dove era imputata per maltrattamenti la madre.

La madre condannata a due anni

La donna, una romena di 43 anni, è stata condannata a due anni di reclusione, pena che, come riferisce l'agenzia di stampa Ansa, è stata confermata nei giorni scorsi in appello.

Umiliazioni andate avanti a lungo

Le umiliazioni sono andate avanti per anni, fino al 20 gennaio 2021, quando una sua ex insegnante l'aveva convinta a rivolgersi alle forze dell'ordine e denunciare tutto, dopo che la madre l'aveva sbattuta fuori di casa quando aveva 20 anni.

Lei ha trovato ospitalità dalla sua ex insegnante e poi la decisione di denunciare. Fino alla decisione del tribunale.