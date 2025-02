Il calore di una fabbrica per riscaldare gli edifici pubblici e privati: industria e ambiente vanno a braccetto a Beinasco

Non è vero che le politiche green sono nemiche dell'industria tradizionale. A Beinasco il nuovo stabilimento del Gruppo Dott. Gallina, in completamento nei prossimi mesi, saprà coniugare l'ambiente e la lotta all'inquinamento con la capacità di fare impresa di un leader italiano nella produzione di sistemi in policarbonato.

Nasce Borgaretto Energia

Nella frazione di Borgaretto sta per nascere una delle prime reti di teleriscaldamento in Italia che sfrutta il calore generato dalla produzione industriale in una risorsa per la comunità per riscaldare edifici pubblici e privati. Questa soluzione, sviluppata in sinergia con il Comune di Beinasco, prevede una riduzione annuale, una volta a regime, delle emissioni di CO₂ pari a 3.000 tonnellate, un notevole passo avanti nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.

Riqualificata l'ex Comau

Lo stabilimento, in fase di completamento, è stato costruito riqualificando l’ex fabbrica Comau, ed è progettato con i migliori standard di sostenibilità ed efficienza dei processi produttivi. Oltre ai pannelli fotovoltaici che aiuteranno a produrre energia pulita, il cuore del progetto è una centrale di cogenerazione - che garantisce maggiore efficienza energetica e minori emissioni – e un sistema di quadrigenerazione che permette di non disperdere nell’ambiente il calore generato ma recuperarlo per riscaldare la comunità.

La newco Borgaretto Energia S.r.l., società collegata al Gruppo Dott. Gallina, realizzerà una nuova rete di teleriscaldamento cittadina, che porterà energia termica agli edifici della zona eliminando le vecchie caldaie inquinanti o senza la necessità di realizzarne di nuove.

Via alla nuova rete di teleriscaldamento

L’investimento complessivo sul territorio comunale supererà i 4 milioni di euro e prevede un’infrastruttura di oltre 3 km che verrà installata con una cantierizzazione che possa ridurre al minimo i disagi per residenti e automobilisti. L’energia termica fornita sarà di 15 milioni di kWh al servizio di edifici pubblici e privati di Borgaretto.

“Dopo un lungo percorso con questo sistema estenderemo a tutto il territorio la possibilità di allacciarsi al teleriscaldamento”, ha commentato il sindaco Daniel Cannati. “Quando l’amministrazione pubblica e il privato lavorano insieme i risultati fanno bene a tutta la collettività. L'obiettivo è investire in innovazione e sostenibilità per costruire una Beinasco più verde, dove vivere e respirare sempre meglio. Un progetto innovativo, tra i primi in Italia, che a regime ci permetterà di risparmiare 3mila tonnellate di CO2".

Gallina: "Pronti per l'autunno"

“Borgaretto Energia promuove un nuovo modello di integrazione tra industria e territorio, basato sulla condivisione delle necessità e sulla valorizzazione delle opportunità. Crediamo che la crescita sostenibile passi attraverso il dialogo con la comunità, trasformando il nostro risparmio in un beneficio per tutti. Questo approccio ci permette di realizzare progetti concreti che generano vantaggi ambientali e finanziari condivisi, creando un circolo virtuoso tra impresa e cittadini. Un'economia più efficiente, un territorio più forte”, ha spiegato Daniel Gallina, Amministratore Delegato di Borgaretto Energia.

Ed allora, in ottica investimenti in ottica 4.0 e 5.0, si intende realizzare una fabbrica moderna e improntata al futuro, facilmente accessibile, con la palazzina uffici all'interno di una serra biochimica eco-compatibile, con all'esterno baby parking, palestra, orti aziendali e torrette di ricarica elettrica a tariffa agevolata, secondo quanto spiegato durante la presentazione avvenuta in Santa Croce a Beinasco.

Impresa e ambiente sinonimo di risparmio

"Un'industria che vuole promuovere il benessere della comunità, azzerando le emissioni di Co2 - ha aggiunto ancora Daniel Gallina - Gli interventi avranno un impatto ridotto durante la posa dei tubi, garantendo riduzione dell'inquinamento e la sicurezza ambientale".

L'obiettivo è essere pronti con il nuovo quartier generale per luglio-agosto, così da dare la "possibilità dei condomini di allacciarsi alla rete dall'autunno 2025-26 per la nuova stagione del riscaldamento". Per fare in modo che impresa e ambiente siano soprattutto sinonimo di risparmio.