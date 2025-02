10eLotto: a Rivoli vinti 50mila euro

Il 10eLotto premia il Piemonte. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, sono state totalizzate vincite totali per 70mila euro: a Rivoli, in provincia di Torino, è stato centrato colpo da 50mila euro grazie a un 9 "Oro", mentre a Giaveno, sempre in provincia di Torino, un 9 regala 20mila euro a un fortunato giocatore. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,7 milioni di euro, per un totale di oltre 478 milioni di euro da inizio 2025.