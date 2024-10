Fuori programma, per fortuna a lieto fine, in Borgata Toto a San Didero, in Valle di Susa.

Calì, cavalla di 30 anni, rimasta bloccata nel fango mentre scendeva verso la stalla, è stata soccorso dai Vigili del Fuoco Volontari di Borgone e dal Nucleo SAF di Torino, assicurandola con il tirfort (argano per funi d'acciaio) e costruendo un camminamento in legno e terra.