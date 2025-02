Torino, evento omaggio all'opera di Giacomo Puccini con Paolo Battistel

Si terrà, 15 febbraio alle ore 18.30, presso la Fondazione Giubileo per la Cultura, sita in c.so Bramante 57/8, a Torino, una conferenza dal titolo “La leggenda della principessa Turandot” per omaggiare questa meravigliosa opera lirica, capolavoro di uno dei più illustri esponenti della musica italiana e mondiale, Giacomo Puccini. L’evento, parte delle celebrazioni ideate in occasione del centenario di morte di Puccini, è organizzato dalla Fondazione Giubileo per la Cultura, con il patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane, l’Associazione Volo2006, Piattino Pianoforti e la Circoscrizione 8 del Comune di Torino.