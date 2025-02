Rivoli: il PD e la sinistra dicono no all'installazione di fotocamere ambientali, la Lega insorge

Durante l’ultimo Consiglio Comunale, il PD e la sinistra hanno scelto di non ascoltare le istanze di sicurezza e decoro dei cittadini: hanno bocciato la nostra proposta di installazione delle fotocamere ambientali, un intervento semplice, ma potente, per contrastare l’inciviltà e il degrado che minano la nostra città.

Con questa decisione, il PD e la sinistra hanno deciso di non agire. Hanno preferito restare fermi, rinunciando a uno strumento che avrebbe potuto fare davvero la differenza nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, i vandalismi e l’incuria che purtroppo affliggono alcuni angoli di Rivoli.

“Non ci arrendiamo alla rassegnazione. La sicurezza non può più essere una questione rimandata, né tantomeno una bandiera da brandire solo in campagna elettorale. Noi della Lega, al contrario, agiamo concretamente per una città che sia più sicura, più pulita e più rispettosa.” – afferma Laura Adduce, capogruppo in Consiglio Comunale e Segretario della Lega a Rivoli.

Le fotocamere ambientali non sono una semplice novità tecnologica: sono un vero e proprio scudo contro il degrado, un deterrente efficace contro chi non rispetta le regole e danneggia ciò che è di tutti. La Lega non smetterà mai di portare avanti soluzioni concrete per Rivoli, anche quando altri si fermano alle parole.