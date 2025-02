Villa della Regina più accessibile a turisti e torinesi: nuovo parcheggio e addio barriere architettoniche

Villa della Regina diventa più accessibile a turisti e torinesi, complice un nuovo parcheggio e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Dopo il via libera al progetto esecutivo da parte della Giunta e questo pomeriggio dalla Commissione, ora l'approvazione finale spetta al Consiglio Comunale.

Il Ministero della Cultura aspetta l'ok infatti dalla Sala Rossa, per indire la gara per individuare l'impresa esecutrice: le opere infatti saranno realizzate con fondi PNRR da parte della Direzione Regionale Musei Nazionali Piemonte di Torino.

Realizzata nel '600

Riaperta al pubblico nel 2006, il complesso nasce nel Seicento come vigna di corte collinare del cardinal Maurizio e della principessa Ludovica: fu residenza prediletta di duchesse, principesse e regine di Casa Savoia fino all’Ottocento.

La dimora aulica, con gli Appartamenti Reali affacciati sullo straordinario salone, riflette nelle decorazioni e negli arredi il gusto per le arti preziose e per l’esotismo in voga presso le corti europee nel Settecento. Al centro dei giardini all'italiana padiglioni, ma anche giochi d'acqua e aree agricole nuovamente produttive.

Il parcheggio

Con l'obiettivo di rendere più accessibile Villa della Regina, la Città punta a realizzare una nuova area parcheggio da quaranta posti auto dedicata all’utenza del Museo. Verrà poi creato un percorso pedonale, protetto da transenne e privo di barriere architettoniche, che consentirà ai visitatori di uscire dall’area di sosta e di attraversare la strada comunale.

Nuove fermate bus

Previste poi la costruzione di banchine destinate ad accogliere le future fermate del bus.

Inoltre verrà sostituita la pavimentazione dei percorsi che collegano la Villa con i padiglioni Solenghi e Rotonda Nord al fine di provvedere all’abbattimento delle barriere architettoniche attualmente presenti.

Fissolo (Moderati): "Rivoluzione Villa Regina passa dalla sua accessibilità"

"Rendere Villa della Regina - ha commentato il capogruppo comunale dei Moderati Simone Fissolo - finalmente accessibile significa permettere alle associazioni che si occupano di persone con disabilità, alle scuole che hanno alunni con disabilità e ai singoli di poter godere del luogo della Torino reale con il miglior panorama sulla città, ancora troppo poco noto".

"Purtroppo - ha proseguito l'esponente della maggioranza - la parte più in alto resta ancora inaccessibile: il percorso fatto di ghiaia non è interessato dal piano, quindi rimane una parte non godibile dalle persone con disabilità. Anche la realizzazione del parcheggio era un intervento necessario: Villa della Regina è utilizzata per moltissimi scopi, ad esempio matrimoni, eventi, piccoli congressi".