Yazaki chiude a Grugliasco, ora c'è l'accordo con i lavoratori: 4 milioni di euro per i 48 addetti

Alla fine l'accordo è arrivato in poche settimane. Lo hanno siglato questa mattina la multinazionale giapponese Yazaki e i sindacati: c'è dunque il pre-accordo di non opposizione al licenziamento collettivo per lo stabilimento di Grugliasco.



Alla riunione del tavolo di crisi, convocato in Regione dal vicepresidente e assessore al Lavoro, Elena Chiorino, tutti e 48 i lavoratori hanno comunicato di aver accettato la proposta dell’azienda, che complessivamente vale circa 4 milioni di euro: comprende infatti un incentivo all'esodo, ma anche indennità sostitutiva del preavviso e servizi di outplacement.