Rocco Siffredi sale sul palco e si racconta: l'evento lunedì al Teatro Alfieri

Ebbene sì, la "prima volta" arriva anche per Rocco Siffredi. E si preannuncia come un evento davvero speciale. Il pornodivo italiano per eccellenza, infatti, lunedì sera salirà su un palcoscenico davanti a un pubblico, per raccontarsi senza filtri e senza imbarazzi. La "prima volta" di Rocco in teatro con uno spettacolo tutto suo, per ripercorrere, con ironia e sincerità, una vita e una carriera davvero incredibili.

Diventato a tutti gli effetti una star internazionale e icona dalle mille contraddizioni, raccontata dai media e celebrata dal cinema, Rocco Siffredi affronterà il pubblico del Teatro Alfieri in una data unica, lunedì 4 novembre, alle ore 21.

Grazie ai suoi racconti, il pubblico verrà trasportato in un viaggio appassionante, intimo e divertente. Un racconto inedito e sincero che procede per suggestioni e ricordi, senza un ordine cronologico, alternando gag comiche, provocazioni irriverenti, intime confessioni e momenti poetici per ripercorrere un percorso professionale e umano che – al di là delle ansie, dei conflitti interiori, dei momenti di solitudine e sofferenza - ha regalato a Rocco anche tanta gioia, spensieratezza e divertimento.

"Alla domanda: 'Rocco, ma perché hai voluto fare porno?', rispondevo: 'Per far sesso con un numero infinito di donne diverse al mondo'… Io ho fatto porno per la libertà di essere me stesso ed è stato bellissimo averlo potuto fare, senza però mai dimenticare il rispetto per la libertà degli altri".

Attraverso la sua incredibile storia, Siffredi porta il pubblico alla scoperta di quanta comicità possa esserci dietro al sesso, di quanta determinazione sia necessaria per muoversi in un mondo solo apparentemente ‘senza regole’, di quanta passione e spirito di libertà guidino le scelte di chi ha deciso di lavorare nel porno e soprattutto di quanta bellezza e supporto regalino gli affetti veri, quelli per i quali Rocco è prima di tutto un figlio, un padre, un marito, un fratello, un amico. Un uomo.

Al suo fianco sul palco anche un'ospite d'eccezione, la moglie Rózsa. Lo spettacolo, diretto e prodotto da Paolo Ruffini con la sua VERA Produzione.

SIFFREDI RACCONTA ROCCO

Teatro Alfieri

Piazza Solferino 4, Torino

Lunedì 4 novembre ore 21

Info su www.teatroalfieritorino.it