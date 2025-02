A&T 2025 chiude i battenti con 18mila visitatori arrivati all'Oval Lingotto in tre giorni

“Questa diciannovesima edizione ha confermato il trend dello scorso anno in termini di visitatori, da sempre molto qualificati interessati e affezionati a una manifestazione che non è solo espositiva, ma vanta un programma convegnistico molto ampio, ideato per dare risposte concrete e utili a comprendere l’innovazione in tutte le sue sfaccettature. Tutto questo è stato possibile grazie anche al fatto che il sistema territoriale, composto da tutte le componenti industriali e istituzionali, ha ragionato e collaborato in modo unitario generando un valore importante in termini di contenuti. Il messaggio più importante che più ha aleggiato tra i corridori dell’Oval Lingotto è che, nonostante il momento piuttosto complesso per la manifattura italiana, le imprese non sono sole. Gli attori del territorio sono pronti a sostenerle e supportarle nel loro processo di digitalizzazione e di transizione green, elementi indispensabili per restare agganciati alla velocità dell’innovazione industriale globale. Non è il momento di rimanere fermi attendendo che accada qualcosa, occorre al contrario agire in fretta, investire e promuovere il nostro saper fare”, ha dichiarato Luciano Malgaroli, CEO di A&T