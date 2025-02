Antenne 5G a Pianezza. Il comune dopo il ricorso al Tar: "Non ci arrenderemo"

Recentemente il TAR ha sospeso l’Ordinanza con cui il Comune di Pianezza aveva bloccato l’installazione di nuove antenne 5G sul proprio territorio in attesa del completamento del Piano delle Antenne. Alcune ditte in questi giorni hanno ripreso i lavori per installare antenne sui tetti delle case.

Questa la dichiarazione congiunta del Sindaco di Pianezza Antonio Castello e dell’Assessore all’Ambiente Anna Franco:

«La recente decisione del Tar annulla un atto amministrativo che la nostra Amministrazione aveva adottato cercando di porre un freno all’installazione indiscriminata di infrastrutture senza una pianificazione adeguata.

Non ci arrenderemo di fronte a questa battuta d’arresto: stiamo valutando tutte le azioni possibili per difendere il diritto del nostro Comune a pianificare il proprio sviluppo in modo consapevole e sostenibile. Il PIANO DELLE ANTENNE è uno strumento fondamentale per garantire un corretto equilibrio tra sviluppo tecnologico e tutela della qualità della vita dei cittadini.

Per questo motivo, abbiamo affidato la sua redazione a un professionista esperto, che ha già avviato i lavori. Nei prossimi giorni verranno inoltre effettuati i rilievi dei campi elettromagnetici sul nostro territorio.

Prima della sua approvazione, sarà nostra cura presentare il Piano alla cittadinanza, illustrandolo e accogliendo eventuali osservazioni e proposte da parte dei cittadini. Terremo aggiornati gli abitanti di Pianezza su ogni sviluppo e continueremo a lavorare con impegno per il bene della nostra comunità».