Come guadagnare con la crescita di Bitcoin senza acquistarlo direttamente

Il Bitcoin continua a dominare il mercato delle criptovalute, nonostante un recente calo di valore. Attualmente scambiato a 94.767 dollari, il valore della principale criptovaluta è sceso rispetto al massimo di 105.000 dollari raggiunto a gennaio.

Il trend rialzista osservato all’inizio del 2025 è stato fortemente influenzato da fattori macroeconomici e politici, in particolare dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

Trump ha assunto una posizione apertamente favorevole nei confronti del settore crypto, dichiarando l'intenzione di istituire una riserva nazionale di Bitcoin negli Stati Uniti.

Le sue affermazioni hanno generato un'ondata di ottimismo nel mercato, rafforzando la fiducia degli investitori e contribuendo alla crescita iniziale del BTC.

Gli analisti ritengono che questo sentiment positivo possa continuare nei prossimi mesi, con previsioni che indicano un possibile superamento della soglia dei 200.000 dollari entro la fine del 2025.

Tuttavia, l’acquisto di Bitcoin può risultare difficile per molti trader, soprattutto in periodi di forte rialzo. Per questo ci sono alternative che permettono di beneficiare della crescita di BTC senza doverlo comprare direttamente.

Un esempio interessante è Bitcoin Bull (BTCBULL), un progetto costruito su Ethereum che offre agli investitori un modo innovativo per guadagnare BTC attraverso airdrop basati sulle soglie di valore del Bitcoin.

Il progetto ha raccolto più di 890.000 dollari in pochi giorni dal lancio della presale, con il token nativo BTCBULL venduto a un valore attuale di 0,002355 dollari.

Qui di seguito riportiamo le caratteristiche di questa nuova criptovaluta, invitando i trader a considerare i rischi e fare le dovute ricerche, prima di investire.

Bitcoin Bull: un nuovo approccio per guadagnare Bitcoin

Bitcoin Bull implementa un sistema che distribuisce automaticamente Bitcoin agli holder di BTCBULL ogni volta che BTC raggiunge un nuovo ATH o una nuova soglia di valore.

Ad esempio, secondo la roadmap del progetto, ci sarà un airdrop di BTC quando il Bitcoin arriverà a 150.000 dollari, a 200.000 dollari e a 250.000 dollari.

Se questa strategia andrà a buon fine, i titolari del BTCBULL potranno guadagnare BTC senza doverlo acquistare direttamente al suo valore elevato.

Un altro elemento chiave del progetto è il suo sistema di burning, che riduce progressivamente l'offerta totale del token, creando una pressione deflazionistica che può contribuire all’aumento del valore di BTCBULL nel tempo.

Ecco le varie tappe degli airdrop e del burning previste dal team di sviluppo:

BTC a 100.000 dollari – Lancio del token BTCBULL



BTC a 125.000 dollari – Token Burn



BTC a 150.000 dollari – Airdrop di BTC



BTC a 175.000 dollari – Token Burn



BTC a 200.000 dollari – Airdrop di BTC



BTC a 225.000 dollari – Token Burn



BTC a 250.000 dollari – Airdrop di BTCBULL

Inoltre, gli utenti possono sfruttare un sistema di staking che permette di generare rendite passive semplicemente bloccando i token BTCBULL.

Questa funzione, abilitata sin dalla presale, offre un ulteriore incentivo agli investitori che vogliono ottenere guadagni senza necessariamente vendere i propri asset.

Il token BTCBULL è stato costruito su Ethereum, per garantire accessibilità e compatibilità con i principali wallet non custodial, rendendolo una scelta conveniente per chi desidera un'esposizione indiretta alla crescita di Bitcoin.

Conclusione e previsioni

L’adozione di progetti innovativi come Bitcoin Bull, basati su meccanismi di airdrop e staking, potrebbe rappresentare una soluzione intelligente per massimizzare i guadagni nel mercato delle criptovalute.

Con l’evoluzione del settore, queste strategie potrebbero diventare una delle vie più efficaci per accumulare Bitcoin senza comprarlo direttamente sul mercato.

Bitcoin Bull offre un’opportunità unica per coloro che vogliono guadagnare tramite airdrop, staking e approfittare del sistema di burning.

