Intesa Sanpaolo, primo trimestre con numeri positivi: l'utile netto sale del 13,6% e resta il traguardo 2025 dei 9 miliardi

Semaforo verde per la prima trimestrale di Intesa Sanpaolo. Il cda ha infatti approvato i numeri consolidati al 31 marzo, che mostrano un utile netto pari a 2,6 miliardi di euro: una cifra in crescita del 13,6% rispetto allo stesso trimestre del 2024. Si conferma dunque la previsione di un utile netto a ben oltre i 9 miliardi per la fine del 2025.



Sono circa 1,8 i miliardi di dividendo maturati nel corso dei tre mesi (che si aggiungono ai 3 miliardi di saldo di dividendi 2024 da pagare a maggio 2025 e al buyback pari a 2 miliardi di euro da avviare a giugno 2025), mentre sono di 1,6 miliardi di euro le imposte generate. Nello stesso periodo si è sviluppato il programma cibo e riparo per le persone in difficoltà (55,7 milioni di interventi tra il 2022 e il primo trimestre 2025), ma si è rafforzato anche il sistema delle iniziative per contrastare le disuguaglianze e favorire l’inclusione finanziaria, sociale, educativa e culturale (22 miliardi di euro di credito sociale e rigenerazione urbana tra il 2022 e il primo trimestre 2025).



Procede poi l'applicazione dell’accordo sindacale che, in tutta Italia, riguada 4.000 persone prossime all’età pensionabile in uscita volontaria entro il 2027, di cui 2.350 entro il 2025 (circa 1.900 già uscite nel primo trimestre), e 3.500 giovani da assumere entro il primo semestre 2028 (circa 190 già assunti nel primo trimestre 2025). Entro il 2027, inoltre, mediante turnover naturale si registreranno 3.000 uscite per le persone in Italia, di cui 1.000 entro il 2025 (circa 250 già uscite nel primo trimestre).



"I risultati raggiunti nel primo trimestre del 2025 consolidano la posizione di Intesa Sanpaolo tra le grandi banche europee e ci confermano elemento di stabilità e sviluppo per il Paese - dice Carlo Messina, consigliere delegato e amministratore delegato di Intesa Sanpaolo -. Abbiamo dato avvio all’anno con il nostro miglior risultato netto di sempre nel primo trimestre e per il 2025 ci attendiamo un utile netto di ben oltre i 9 miliardi di euro, grazie al forte potenziale di crescita organica della Banca. Con una delle remunerazioni per gli azionisti più elevate nel panorama bancario europeo, quest’anno restituiremo almeno 8,2 miliardi di euro agli azionisti. Ulteriori distribuzioni di capitale saranno quantificate a fine esercizio".