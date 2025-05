Artigianato, dalla Regione arrivano altri 14 milioni per il settore. E riapre lo sportello per le aziende

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle attività produttive Andrea Tronzano, ha approvato uno stanziamento aggiuntivo di oltre 14 milioni di euro a sostegno delle imprese artigiane piemontesi. Le risorse sono destinate al sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi.



La misura, attivata nel 2019, ha beneficiato, fino a oggi, di oltre 34 milioni di euro di fondi regionali. Con gli ulteriori 14 milioni approvati oggi la Regione conferma e rafforza un impegno costante che ha accompagnato negli anni la vitalità dell’artigianato piemontese. La misura è molto apprezzata dal settore che ne ha usufruito con grandi numeri, tanto che la dotazione del 2024 si è esaurita in meno di quattro mesi. Grazie a questo nuovo stanziamento sarà ora possibile riaprire i termini per la presentazione delle domande, consentendo a molte imprese escluse in precedenza di entrare in graduatoria o di accedere a nuove opportunità di finanziamento. Oltre 12,6 milioni di euro andranno a finanziare prestiti agevolati e 1,4 milioni saranno destinati a contributi a fondo perduto. La gestione della misura continuerà ad essere affidata a Finpiemonte, braccio operativo della Regione per gli incentivi alle imprese.



“Gli artigiani sono un’eccellenza del nostro Piemonte e con questo ulteriore intervento forniamo una risposta concreta alle esigenze di un settore che, nel quadro complesso dell’economia, continua a dimostrarsi dinamico – dichiarano il presidente della Regione, Alberto Cirio e l’assessore alle Attività produttive, Andrea Tronzano –. I nostri artigiani sono infatti caparbi e non smettono di investire, innovare e creare valore. Riapriremo lo sportello per consentire alle imprese artigiane di accedere a risorse fondamentali per rinnovare tecnologie, attrezzature e processi produttivi. È un’azione strategica che rafforza la competitività del nostro tessuto economico e conferma l’impegno della Regione nel sostenere chi lavora e genera occupazione nei nostri territori”.



Il nuovo pacchetto di fondi potrà essere utilizzato per l’acquisto di macchinari e attrezzature innovative, l’ammodernamento dei processi produttivi e per investimenti in sostenibilità e digitalizzazione. I dettagli operativi, inclusi i tempi per la riapertura dello sportello e le modalità di presentazione delle domande, saranno comunicati da Finpiemonte nei prossimi giorni.