Torna “Voci di Quartiere 2025”, si parte dalla Casa del Quartiere in San Salvario

Un processo di condivisione, partecipato, diffuso sull’intero territorio cittadino. Un intreccio di voci dai quartieri della città che innerva il corpo urbano della città che verrà. Dal 19 febbraio torna “Voci di Quartiere”, la campagna di ascolto finalizzata a costruire insieme il futuro della città. In linea di continuità con le attività svolte nel 2024 con il coinvolgimento attivo della cittadinanza e delle comunità locali, “Voci di Quartiere” riparte dai quartieri, il perno del lavoro di ascolto del territorio per la costruzione del nuovo Piano Regolatore. 10 incontri per fare il punto sui contenuti e le osservazioni emerse nel 2024 e per approfondire temi e luoghi con amministratori e tecnici della Città. Ogni incontro, 1 ora e mezza a ritmo serrato di scambi e di stimoli reciproci, con ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili, presso le Case di Quartiere e nei centri del protagonismo giovanile.





«Con l’avvio della seconda fase della campagna Voci di Quartiere proseguiamo il dialogo con cittadine e cittadini per approfondire risorse e criticità di ogni quartiere – spiega Paolo Mazzoleni, Assessore all'Urbanistica del Comune di Torino - questo confronto è fondamentale non solo per la costruzione del nuovo Piano Regolatore, ma anche per orientare al meglio le progettualità dell’amministrazione nei prossimi anni, rispondendo in modo concreto alle esigenze della città».





Si inizia il 19 febbraio alle 18 dalla Casa del Quartiere di San Salvario, gli ex bagni pubblici riconvertiti in un laboratorio aperto per la progettazione e realizzazione di attività sociali e culturali, con l’adesione di associazioni, cittadini, operatori artistici e culturali. Negli spazi di via Morgari e via Belfiore, Città di Torino e Urban Lab danno appuntamento ai cittadini per la prima tappa di un nuovo itinerario nei quartieri, per proseguire nella riflessione cittadina sulla qualità della vita, degli spazi pubblici e dei servizi nei quartieri torinesi.

«Con Voci di Quartiere, Urban Lab consolida la propria azione di ascolto e ingaggio del territorio – aggiunge Piero Boccardo, presidente di Urban Lab Torino - passaggio fondamentale per mappare bisogni e istanze e fornire supporto all'Amministrazione nella costruzione delle proprie politiche e progettualità concrete. Ringraziamo tutti coloro che ci stanno aiutando a progettare le diverse iniziative, dalle Case del quartiere ai Centri di protagonismo giovanile, dalle Biblioteche alle associazioni ed enti del terzo settore, ma grazie soprattutto alle tante persone che dedicano il loro prezioso tempo a disegnare il futuro dei quartieri. Lo scorso anno sono state oltre 4000. Ci auguriamo anche per quest'anno una importante partecipazione e dunque colgo l'occasione per invitare tutte e tutti agli incontri che si svolgeranno nei diversi quartieri della città»

A partire dal 19 febbraio il format di ogni appuntamento sarà identico e suddiviso con questo schema:

- “Cosa ci dicono le voci dei quartieri”, un video-racconto degli esiti della campagna di ascolto del 2024 con un focus sulle principali questioni emerse a scala cittadina e di quartiere, e le cose più urgenti da affrontare nel prossimo futuro.

- “Cosa ci dice l’Amministrazione”, gli Assessorati della Città si raccontano (quali priorità sono emerse nel dialogo con i quartieri? Quali progettualità, in corso, in fase di studio e programmazione prenderanno forma nei quartieri nel breve e nel lungo periodo? In che modo quanto raccolto sin qui alimenta il nuovo Piano Regolatore della Città?).

- “Vita di quartiere: dove e come”, il quartiere di giorno e di notte, in una doppia mappa collaborativa (dove si svolge la vita di quartiere? quali sono i luoghi centrali e importanti per la quotidianità? Partendo dalle mappe che restituiscono i contenuti e le questioni emerse durante la campagna di ascolto, si lavorerà sui quartieri di oggi e di domani).

- “A tu per tu con l’Assessore”: ogni evento si chiude con uno speed date, durante i lavori sulle mappe i partecipanti potranno interfacciarsi e porre domande direttamente agli Assessori e ai tecnici intervenuti.

--

Gli incontri di Voci di Quartiere 2025

SAN SALVARIO, LINGOTTO, NIZZA MILLEFONTI, BORGO FILADELFIA

mercoledì 19 febbraio, ore 18

Casa del Quartiere di San Salvario

via Oddino Morgari 14

CAVORETTO, BORGO PO, MADONNA DEL PILONE, BORGATA ROSA-SASSI, CRIMEA

mercoledì 26 febbraio, ore 18

Biblioteca Geisser

corso Casale 5

BORGO VITTORIA, MADONNA DI CAMPAGNA, BARRIERA DI LANZO

mercoledì 19 marzo, ore 18

Cascina Fossata

via Ala di Stura 5

PARELLA, POZZO STRADA, BORGATA LESNA

mercoledì 2 aprile, ore 18

Biblioteca Luigi Carluccio

via Monte Ortigara 95

MIRAFIORI SUD, MIRAFIORI NORD, SANTA RITA

in via di definizione

SAN DONATO, CAMPIDOGLIO, CIT TURIN, CENISIA, SAN PAOLO, CROCETTA

in via di definizione

FALCHERA, PIETRA ALTA, VILLARETTO, BARCA, BERTOLLA

in via di definizione

CENTRO, AURORA, VALDOCCO, VANCHIGLIA, VANCHIGLIETTA

in via di definizione

BARRIERA DI MILANO, REGIO PARCO, REBAUDENGO

in via di definizione

VALLETTE, LUCENTO

in via di definizione



Informazioni e aggiornamenti su:

urbanlabtorino.it/iniziative/voci-di-quartiere-2025

www.torinocambia.it/prg/voci-di-quartiere-2025