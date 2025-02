Auto elettriche, parola al prof emerito: "Hanno senso nei paesi in cui l'energia prima è a buon mercato" [VIDEO]

Giancarlo Genta, a fine 2024, ha pubblicato il libro "Auto elettrica: la grande illusione", dove avverte delle difficoltà tecniche di una produzione su larga scala dei veicoli nati per ridurre l'inquinamento e le emissioni di gas serra. Professore emerito di Costruzioni di macchine presso il Politecnico di Torino, dove ha diretto per oltre dieci anni i corsi di laurea in ingegneria dell'autoveicolo, il professor Genta è stato ospite di DixTV dove ha parlato degli ostacoli a una produzione di massa delle auto elettriche e dei problemi a cui la politica deve pensare se vuole spingere l'acceleratore sulla transizione ecologica.

"Il problema è la grande serie"

"L'auto elettrica è una buona idea in generale - ha spiegato Genta - ma nell'ambito della produzione di massa il problema non è la piccola serie ma la grande serie, cioè produrre un gran numero di prodotti a costi accessibili al cliente. L'auto elettrica è un'illusione per i molti che ci credono in buona fede e una truffa perpetrata da quelli che sanno come stanno le cose e spingono l'auto elettrica in malafede. Nella produzione di massa ogni innovazione è lenta e non viene percepita dal pubblico. Il fatto che si voglia imporre una transizione rapida è un problema perché nella produzione di massa tutto deve avvenire coi suoi tempi".

Il punto cruciale per l'auto elettrica è il tipo di energia che viene usata per muovere il veicolo. L'energia elettrica non è una fonte ma un vettore, cioè ha bisogno di un'altra fonte di energia primaria: "L'energia che si crea in centrale deve essere trasportata, lo stesso per l'idrogeno. Hanno senso solo se l'energia primaria è a buon mercato, non inquinante e non produce gas serra. Se trasformassimo tutte le auto in elettriche dovremmo costruire un gran numero di centrali elettriche e di elettrodotti per portare l'energia dove si ricaricano le auto, non solo le colonnine di ricarica. Noi come Italia compriamo un sacco di energia da Francia e Svizzera dove usano centrali nucleari, ma se loro stessi passassero all'elettrico non ci venderebbero più l'energia in surplus e questo sarebbe un grosso problema".

Il nucleare parte della soluzione

Secondo Genta, quindi, il nucleare sarebbe una parte della soluzione a questo grosso problema, con la sua grande produzione di energia pulita e continua, cioè senza oscillazioni come invece vale per le rinnovabili. "Il nucleare - ha proseguito - è l'unica soluzione che dà possibilità di realizzare autovetture elettriche e usare l'idrogeno per i treni e qualche altra cosa. La Cina che è un grande produttore di auto elettriche sta costruendo un gran numero di centrali nucleare. Le rinnovabili sono fortemente discontinue e quindi occorre una capacità di generazione elevata".