Monumento dell'Artigliere: il Comune di Torino unisce le forze per abbellire "l'arco" del Valentino

È stato inaugurato il 15 giugno del 1930, giorno della festa dell’Artiglieria che ricorda anche la battaglia del Piave, in ritardo di due anni sul cronoprogramma originale che voleva fare coincidere la sua inaugurazione con l’esposizione internazionale di Torino, per festeggiare il decennale della vittoria di Vittorio Veneto e per i cento anni dalla nascita del principe Emanuele Filiberto.