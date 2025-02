Sabato 22 Febbraio, dalle 14.30 alle 16.30, si svolgerà una raccolta straordinaria di rifiuti abbandonati presso gli ex canali e i parcheggi di corso Appio Claudio.

Il ritrovo sarà in corso Appio Claudio 116 di fronte Nord Tennis. I guanti e il materiale per la raccolta saranno forniti direttamente in loco.