Sanremo 2025: da Olly ad Achille Lauro, i cantanti in gara dopo la fine del Festival arrivano a Torino

Finito il Festival di Sanremo, adesso è tempo di concerti per i 29 artisti in gara alla 75° edizione. Tra i primi a esibirsi saranno proprio i tre vincitori Olly, Lucio Corsi e Brunori Sas. Diversi i cantanti come Fedez e Serena Brancale che invece non hanno ancora pubblicato una tappa in Piemonte.

Ecco dunque tutti i concerti in città e nei dintorni già programmati:

1. Olly sarà il 4 maggio al Teatro Concordia di Venaria Reale e il marzo 2026 all'Inalpi Arena

2. Lucio Corsi sarà il 15 aprile al Teatro Concordia di Venaria Reale

3. Brunori Sas sarà il 22 marzo all'Inalpi Arena e il 1° luglio al Flowers Festival di Collegno

4. Fedez non ha ancora in programma concerti a Torino

5. Simone Cristicchi sarà il 15 aprile al Teatro Gioiello

6. Giorgia sarà il 10 dicembre all'Inalpi Arena

7. Achille Lauro sarà il 14 marzo all'Inalpi Arena

8. Francesco Gabbani non ha ancora in programma concerti a Torino

9. Irama sarà il 12 luglio al Collisioni Festival di Alba

10. Coma_Cose non ha ancora in programma concerti a Torino

11. Bresh non ha ancora in programma concerti a Torino

12. Elodie non ha ancora in programma concerti a Torino

13. Noemi sarà il 19 novembre al Teatro Concordia di Venaria Reale

14. The Kolors non hanno ancora in programma concerti a Torino

15. Rocco Hunt non ha ancora in programma concerti a Torino

16. Willie Peyote non ha ancora in programma concerti a Torino

17. Sarah Toscano non ha ancora in programma concerti a Torino

18. Shablo non ha ancora in programma concerti a Torino

19. Rose Villain non ha ancora in programma concerti a Torino

20. Joan Thiele sarà il 27 giugno al Flowers Festival di Collegno

21. Francesca Michielin non ha ancora in programma concerti a Torino

22. Modà saranno il 2 dicembre all'Inalpi Arena

23. Massimo Ranieri il 30 luglio all'Anima Festival di Cervere e il 1° agosto al Forte di Bard

24. Serena Brancale non ha ancora in programma concerti a Torino

25. Tony Effe non ha ancora in programma concerti a Torino

26. Gaia non ha ancora in programma concerti a Torino

27. Clara non ha ancora in programma concerti a Torino

28. Rkomi non ha ancora in programma concerti a Torino

29. Marcella Bella non ha ancora in programma concerti a Torino