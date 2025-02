eVISO e Banca di Cherasco rilanciano la partnership per ridurre il costo delle bollette domestiche di luce e gas

Lo scorso ottobre eVISO e Banca di Cherasco hanno siglato un’intesa strategica per offrire alle famiglie di Piemonte e Liguria soluzioni energetiche sostenibili, con l’obiettivo di portare un vantaggio concreto sul territorio grazie ad un risparmio per l’utente finale, abbattendo i costi delle bollette di luce e gas. La partnership prevede per tutti i clienti condizioni economiche agevolate, assistenza diretta e anche un’app dedicata per monitorare i consumi.

Alla luce degli ottimi risultati raggiunti nei primi quattro mesi di partnership, l’azienda tecnologica saluzzese (leader nella fornitura di luce e gas per aziende, piccole e medie imprese, privati) e l’Istituto di Credito Cooperativo (che opera con 26 filiali nelle province di Cuneo, Torino, Genova) hanno deciso di rilanciare, offrendo ai clienti un ulteriore sconto. La promozione ha una durata limitata: si concluderà il prossimo 31 marzo. Prevede per ogni nuova attivazione di utenze luce e gas uno sconto direttamente nella prima bolletta della luce. Si tratta peraltro di uno sconto cumulativo, che darà quindi “più valore” a ogni contratto di fornitura gas o luce che verrà attivato.

Il Vice Direttore di Banca di Cherasco, Danilo Rivoira, spiega: “L'accordo era nato con l’obiettivo di offrire un servizio innovativo ai clienti e ai Soci della Banca. Noi ed eVISO condividiamo alcuni valori che si traducono anche in affinità nel modo di lavorare, dalla vicinanza al territorio all'attenzione alle persone. Sono stati gli ingredienti che hanno permesso il successo degli ultimi mesi. La fine del mercato tutelato ha visto i consumatori travolti da un marketing aggressivo e opaco, non solo telefonico: per questo la nostra intesa assume un significato ancora maggiore. Sono allo studio nuove promozioni che riguarderanno questa volta le imprese. Le illustreremo nelle prossime settimane”.

Franco Pancino, Direttore Commerciale Vendita Diretta Luce & Gas di eVISO, sottolinea l’importanza della nuova promozione: “Abbiamo voluto introdurre questa iniziativa per offrire un aiuto concreto alle famiglie in un periodo caratterizzato dall’aumento dei costi delle materie prime e da un inverno rigido. Questa promozione è pensata per dare una risposta immediata alle esigenze dei consumatori domestici, garantendo un risparmio diretto e tangibile in bolletta”.

Lo sconto nella prima bolletta si aggiunge quindi a tutti i punti di forza della partnership: una bolletta chiara e trasparente, l’app per monitorare i consumi, un servizio clienti con sede a Saluzzo riservato ai clienti della Banca e, soprattutto, la possibilità di accedere alle condizioni del mercato all’ingrosso, solitamente riservate agli operatori energetici. Per aderire alla promozione o ricevere maggiori informazioni, i clienti possono rivolgersi direttamente alla propria filiale di Banca di Cherasco.

eVISO è una data company innovativa, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, che ha sviluppato una piattaforma proprietaria di Intelligenza Artificiale per rivoluzionare il settore delle materie prime (luce, gas, mele). Grazie alla tecnologia avanzata di proprietà, ha creato un modello di business unico, distinguendosi dalle altre utilities e società del settore, rispondendo con agilità e precisione alle sfide di un mercato in continua evoluzione.

Banca di Cherasco è una Banca cooperativa con 17 mila Soci e serve più di 35 mila clienti (famiglie e imprese); i dipendenti sono 170, con 26 sportelli nelle province di Cuneo, Torino, Genova. Fa parte del gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, che riunisce oltre 60 Istituti con circa 1.500 sportelli in tutta Italia, più di 450 mila Soci e 12 mila collaboratori. Per il 2025 Banca di Cherasco è stata individuata dall’Onu come partner ufficiale per promuovere la cultura cooperativa.