Gnut, il cantautore napoletano in concerto allo sPAZIO211

Gnut in concerto il 20 marzo allo sPAZIO211.

Cantautore, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore, Gnut – napoletano classe ’81 – ha conquistato pubblico e la critica con il suo universo sonoro che mescola la canzone napoletana con il folk anglosassone e il blues.

Dopo anni di concerti in Italia e all’estero, la partecipazione al The Hoboken Italian Festival nel New Jersey (USA) e collaborazioni con artisti del calibro di Niccolò Fabi, Tosca e Giovanni Truppi, è stato finalista alle Targhe Tenco nella categoria “Miglior album in dialetto” e ospite nel programma cult Via Dei Matti n°0 su RAI 3. Il suo ultimo album, “Nun te ne fa’”, ha rappresentato la piena maturità artistica di un autore capace di emozionare e innovarsi, facendo incontrare la tradizione della musica partenopea con i ritmi statunitensi.

A marzo 2025 partirà il “Luntano ‘a te Tour”, che porterà Gnut nei club italiani in trio con Mattia Boschi (violoncello) e Marco Sica (violino), in un viaggio musicale che celebra il suo nuovo brano e il suo percorso artistico unico.

Per info: www.spazio211.com