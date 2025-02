Primi 6 mesi dell'Accademia del Welfare: un successo per il futuro della formazione e del lavoro

Si è svolta oggi, presso la Cassa di Risparmio di Cuneo, la presentazione dei primi sei mesi di attività dell' Accademia del Welfare, iniziativa avviata a settembre 2024 con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di formazione nel settore del welfare e delle filiere strategiche. Il progetto ha ottenuto un ampio sostegno, raccogliendo risultati molto positivi in termini di partecipazione e richieste.

L’Accademia del Welfare è oggi composta da 40 agenzie formative, 125 imprese e altri soggetti. I dati principali registrati nei primi sei mesi sono i seguenti:

- Richiesta economica totale: 307.000 euro.

- Ore di formazione richieste: 1.680.

- Numero di corsi richiesti: 69.

- Numero di occupati in formazione: 698 partecipanti, distribuiti su tutto il territorio regionale (94 a Biella, Novara, Vercelli e VCO; 69 ad Alessandria e Asti; 164 a Cuneo; 383 a Torino).

Elena Chiorino, vicepresidente e assessore alla Formazione della Regione Piemonte, ha commentato i risultati ottenuti: “Lavoriamo per affinare sempre di più un sistema che riteniamo vincente. La sinergia tra cooperative, enti formativi, imprese Politecnico e Its Academy del Piemonte - che ringrazio per lo straordinario lavoro svolto - ha dato vita a un percorso che, pur essendo una filiera atipica, si è rivelato estremamente valido. Il welfare, come settore strategico, è doppiamente rivoluzionario e stiamo seguendo la giusta direzione, con risultati più che soddisfacenti”.

“La politica - ha proseguito il vicepresidente - deve rendere accessibili le opportunità e lavorare per crearne di nuove. L'Accademia del Welfare fa proprio questo”.

L'iniziativa si inserisce all'interno di un piano di accademie di filiera, per un valore complessivo di 96 milioni di euro, di cui 2,5 milioni (rifinanziabili) sono già stati destinati specificamente all'Accademia del Welfare. Questi investimenti hanno come obiettivo principale quello di offrire alle persone e alle imprese nuove opportunità di crescita, favorendo l’incrocio di domanda e offerta, stimolando la crescita di competenze per migliorare la competitività di lavoratori e imprese.

"In un mercato del lavoro che cambia velocemente, con sfide e transizioni importanti, è più che mai indispensabile una formazione pronta a rispondere alle necessità del presente affinché siano le buone basi di un futuro solido. La formazione continua è il pilastro di un Piemonte e di una Nazione all’avanguardia” ha concluso Chiorino.

Con il sostegno delle istituzioni, del mondo del lavoro e della formazione, l'Accademia del Welfare si conferma come un'iniziativa strategica per il futuro del Piemonte e dell’intera Nazione.