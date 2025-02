"Ma non ci sono altre proposte?". A Nichelino uno spettacolo che fa rima con beneficienza

Il gruppo de ‘I Calzini Spaiati’ nasce nel 2016 alla fine di un percorso di laboratorio teatrale durato due anni. Siamo stati ‘Imenouno Teatro’ fino a settembre 2022 per poi ribattezzarci in maniera definitiva con il nome ‘I calzini spaiati Teatro’. L’esordio è avvenuto nella primavera 2017 con ‘vicini di casa’ di David Conati.

Il gruppo teatrale ‘I Calzini Spaiati’ organizza una serata speciale per il 28 febbraio. Alle ore 21, presso il Teatro Superga di Nichelino, andrà in scena lo spettacolo "Ma non ci sono altre proposte?": il ricavato della vendita dei biglietti (12 euro l'intero, 8 il ridotto) andrà a favore dell'associazione di volontariato 'Il Raggio di Sole'.

L’ultimo spettacolo portato in scena è ‘Ma non ci sono altre proposte?’ una commedia delicata che viaggia tra ricordi e canzoni colonna sonora delle nostre vite.

Tra le attività che ci caratterizzano, organizziamo in diversi momenti dell’anno serate monologhi e letture sia all’interno di teatri sia nelle piazze di Torino, sia per associazioni con raccolta a scopo benefico, come ad esempio le ultime due uscite a Nichelino per una raccolta fondi per la ricerca sul Tumore presso il Ranch delle donne.