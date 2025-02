Una Carmen Torinese, tra fabbriche e calcio: la proiezione del balletto alla Scuola di Danza da Renè - L'Araba Fenice

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "L'Araba Fenice Evergreen" organizza il terzo appuntamento della seconda edizione de "Il Salotto del Sabato Sera", che vedrà la proiezione sabato 22 febbraio alle ore 21 del balletto "La (Mia) Carmen", una rielaborazione originale dell’opera di Georges Bizet, composta nel 1875 e ispirata alla novella di Prosper Mérimée del 1845.

Una Carmen Torinese: tra fabbriche e calcio

In questa reinterpretazione coreografica firmata da Renato René Cosenza, la celebre storia di Carmen si sposta dalle soleggiate atmosfere spagnole alla città di Torino, nei pressi della ex Manifattura Tabacchi di Corso Regio Parco, dove nacque la prima fabbrica di sigarette in Italia. Qui, Carmen non è solo una donna passionale e ribelle, ma anche un simbolo di emancipazione femminile, immersa in un contesto industriale. Il tradizionale Toreador, invece, non è un matador della corrida, ma un giocatore di calcio della squadra di Torino, offrendo una prospettiva originale e radicata nel territorio.

Tra tradizione e attualità

La (Mia) "Carmen" si distingue per la sua fusione tra il classico e il contemporaneo. Se la versione originale di Mérimée e l’opera di Bizet esaltavano l’esotismo della Spagna filtrato dallo sguardo europeo, questa nuova lettura sposta la narrazione in un'Italia moderna, mantenendo intatti i temi universali della passione, del destino e della tragedia. La coreografia prende spunto da elementi delle più celebri rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ponendo l’accento su un tema purtroppo ancora attuale: la violenza di genere. Il femminicidio che segna il destino di Carmen, infatti, rimane una tragica realtà anche nei giorni nostri, rendendo il messaggio della storia ancora più incisivo.

Per info: 3388706798.