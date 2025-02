Torna “MUV” MY URBAN VILLAGE Torino-Spazio Eventi“

Dopo due week end di successo TO-SUD “Viva la Puglia” propone un altro appuntamento: venerdi 21, sabato 22 e domenica 23 febbraio, dalle 11.00 alle 23.00 un viaggio tra i sapori, colori e folklore nel Sud con ingresso gratuito, in una struttura coperta e riscaldata a Torino, in Strada della Campagna 298 (angolo Via Reiss Romoli ) trovi “MuV – My Urban Village uno spazio eventi al coperto, accogliente e dotato di tutti i servizi, tra cui un ampio parcheggio.

Nello spazio Spettacolo la programmazione degli appuntamenti riguarderà spettacoli dal vivo e attività di animazione, rassegne e festival tematici, eventi espositivi e performance artistiche. Ti aspetta un ricco programma di gruppi folkloristici di musica popolare dove il pubblico potrà assistere e partecipare gratuitamente ad esibizioni di pizzica, balli e canti della tradizione Pugliese e, per questo week end, anche Calabrese.

La manifestazione diventa e rappresenta un momento di re-incontro della comunità, di intercultura e conoscenza di tradizioni storiche, un momento di socializzazione tra generazioni diverse. Sono previsti laboratori di pasta fresca: per realizzare orecchiette e cavatelli, laboratori di ceramica e ballo, il tutto accompagnato dalla musica dei tamburelli e dalle gonne svolazzanti al ritmo di tarante. Scoprirai il fascino di modellare la tua pasta fresca oppure potrai lasciarti coinvolgere dai ritmi coinvolgenti della pizzica.

Un week end che vede a confronto tradizione e spettacolo Folkloristico

Venerdi 21 la PUGLIA appuntamento con il “COLLETTIVO MUSICALE In.Con.Tra.Da.”, mentre sabato 22 la CALABRIA con il GRUPPO MUSICALE “Kalabria Mia “

Enogastronomia e tradizione, con la del Pasta del Sud.

Sabato 22 ci saranno la tradizione della Calabria con la “Struncatura” Calabrese e una delle bontà di Puglia con le “Orecchiette“ Baresi, lo showcooking e il laboratorio gratuito alle 17.00

Spettacolo, Musica, Cultura, Danze Popolari, Laboratori

Venerdì 21 Febbraio alle 18,30 i laboratori gratuiti con musiche, canti e arti popolari a cura di “Scuola Collettivo Musicale Incontrada “



E dalle 21.00 alle 23.00 lo spettacolo-concerto “COLLETTIVO MUSICALE In.Con.Tra.Da. “

Musiche e Danze del Sud: In.Con.Tra.Da. (In-Contri, Con-taminazioni, Tra-dizioni, Da Sud a Nord ) nasce a Torino negli anni duemila con l’intento di promuovere le espressioni artistiche – fra musica e danza –tipiche del nostro Sud e della Puglia e, più in generale, dell’intero bacino Mediterraneo.

Sabato 22 Febbraio alle 18.30 il Laboratorio musiche, canti e strumenti musicali della tradizione Calabrese a cura del “Gruppo musicale Kalabria Mia “ e dalle 21.00 alle 23.00 si esibirà il Gruppo Musicale “Kalabria Mia “

La formazione del gruppo è un mix di generazioni e talenti, dove strumenti tipici della tradizione si fondono con sonorità moderne. Accanto a tamburi, lira calabrese, e organetti, sono presenti anche strumenti più contemporanei, come il basso elettrico, creando un incontro tra passato e presente che arricchisce la proposta artistica.

Domenica 23 Febbraio

Dalle 12.00 “Il pranzo della domenica” animato tra i canti folkloristici del sud con il gruppo musicale “Vicoli Del Sud” e alle 14.30 ci sarà il laboratorio musiche, canti e strumenti musicali della tradizione a cura del “Gruppo Musicale Vicoli Del Sud “ Dalle ore 18.30 partirà lo spettacolo musica e danze popolari del sud con il gruppo musicale “Kalabria Mia”

LABORATORI E CULTURA ENOGASTRONOMICA

SABATO 22 FEBBRAIO ORE 17.00 LABORATORIO SHOWCOOKING

Info e prenotazioni al: 3494179852

Un duello importante: STRUNCATURA CALABRESE VS ORECCHIETTE PUGLIESI

La Struncatura, una Pasta Clandestina

In collaborazione con “La Stroncatura Artigianale della ditta Torre di Gioia Tauro” , giunta da Amalfi a Gioia Tauro grazie a nonno Ferdinando Torre di Atrani, pioniere della stroncatura

La tradizione tramanda che i pastifici utilizzavano le scopature di magazzino cioè raccoglievano da terra e i residui misti di farina e crusca delle operazioni di molitura del grano. Successivamente venivano impastati dando luogo ad un tipo di pasta dal colore scuro chiamata appunto, struncatura che veniva venduta a prezzi molto bassi. Essendo destinata agli animali, per motivi igienici venne proibita per l'alimentazione umana, ma continuò comunque ad esser venduta in alcune botteghe del posto, quasi come fosse merce di contrabbando. Talvolta risultava di sapore molto acido e veniva data in pasto a galline e maiali. Per il suo bassissimo costo veniva consumata dalle classi sociali meno abbienti, e per correggere o attenuare il grado di acidità veniva condita con salse molto piccanti o con acciughe salate.

Una ricetta riscoperta e adeguata alla normativa vigente

La Stroncatura, infatti, è realizzata esclusivamente con semolati di grano duro integrale, materie prime italiane di eccellente qualità, che conferiscono alla pasta il classico colore scuro ed un sapore leggermente acidulo. Il formato lunghissimo e appiattito che la caratterizza consente inoltre di trattenere magnificamente condimenti ed intingoli. Ne deriva un prodotto artigianale inconfondibile, irresistibile al palato, ricchissimo di fibre e dalle spiccate proprietà nutrizionali. Oltre a godere di una notevole versatilità in cucina, è perfetta per la realizzazione di succulenti primi della dieta mediterranea.

Le orecchiette sono un vanto della gastronomia italiana, un formato di pasta fresca a base di farina di grano duro rimacinata conosciuto e apprezzato in tutto il mondo: rappresentano il simbolo gastronomico della regione Puglia.

Lavorate rigorosamente a mano, le orecchiette hanno la tipica forma rotonda e concava, con la loro inconfondibile superficie rugosa e l'interno più sottile del bordo, sono perfette da condire alla

Il PROGRAMMA COMPLETO del 21, 22 e 23 FEBBRAIO

VENERDI 21 FEBBRAIO

Dalle 11.00 alle 23.00

Ore 11.00 Apertura , Musica e Animazione RADIO TARALLO

Ore 12.00 : Cucina e tradizioni del Sud a Tavola

Ore 17.00 Laboratorio Cucina del Sud, gratuito su prenotazione a info@muvtorino.it

ORE 18.30 laboratori gratuiti musiche, canti e arti popolari a cura “Scuola Collettivo Musicale Incontrada “

ORE 18.30 - 21.00 “AperiPuglia” con Radio Tarallo

ORE 21.00 -23.00 SPETTACOLO -CONCERTO “COLLETTIVO MUSICALE In.Con.Tra.Da. “

SABATO 22 FEBBRAIO

Ore 11.00 Apertura , Musica e Animazione RADIO TARALLO

Ore 12.00: Cucina e tradizioni del Sud a Tavola

Ore 17.00 CASA PUGLIA "Laboratorio la Cucina del Sud “La Calabria”, gratuito su prenotazione info@muvtorino.it

Ore 18.30 laboratorio musiche , canti e strumenti musicali della tradizione calabrese a cura di “gruppo musicale kalabria mia “

Ore 18.30 - 21.00 “AperiPuglia” con Radio Tarallo

Ore 21.00 - 23.00 Gruppo Musicale “Kalabria Mia “

DOMENICA 23 FEBBRAIO

Ore 11.00 Apertura, Musica e Animazione RADIO TARALLO

dalle ore 12.00 “il pranzo della domenica” animato tra i canti folkloristici del sud con il gruppo musicale “vicoli del sud”

Ore 14.30: laboratorio musiche, canti e strumenti musicali della tradizione a cura di “gruppo musicale vicoli del sud “

Dalle ore 18.30: spettacolo di musica e danze popolari del sud con il gruppo musicale “Kalabria Mia”

Non solo cibo, anche spettacolo e intrattenimento

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, ogni weekend sarà animato da musica dal vivo e spettacoli live, un'occasione perfetta per chi vuole trascorrere una serata in compagnia tra buon cibo e intrattenimento.

Laboratori gratuiti di pizzica, taranta e tamburelli.

Take-away senza limiti!

Per chi desidera portare a casa i sapori del Sud, tutti i piatti saranno disponibili con servizio di asporto.

Un format per ogni occasione

La struttura, pensata per essere funzionale e accogliente, è ideale sia per una pausa pranzo gustosa durante la giornata di lavoro, sia per vivere una serata di festa in compagnia.



Con ampi spazi e un'atmosfera rilassata, MUV – My Urban Village, nuovo Spazio Eventi a Torino si propone come punto di ritrovo per chi vuole concedersi una pausa dai ritmi cittadini.

Informazioni e contatti

e-mail: info@muvtorino.it

Marco cel. 345 0072656

Prenotazione tavoli per feste, compleanni, compagnie: info 349 4179852

Comunicazione ed Eventi: Marco Fedele, info@muvtorino.it, Cel 349 4179852

Altre informazioni:

Segui la pagina Facebook: https://www.facebook.com/muvtorino