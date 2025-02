Il cambiamento climatico toglie il fiato, soprattutto ai bambini. Lo dice uno studio degli esperti torinesi

Il rischio per i più piccoli

Ma sono soprattutto i più piccoli a essere a rischio. I bambini. Lo svelano i risultati dello studio “Exposure to climate change-related extreme events in the first year of life and occurrence of infant wheezing”, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Enviroment International e condotto da un team di ricerca dell’Epidemiologia della Città della Salute e dell'Università di Torino. Secondo gli esperti, il cambiamento climatico ha un impatto sulla salute sin dalle primissime fasi della crescita, mettendo in evidenza la necessità di misure di mitigazione e adattamento al clima per proteggere non solo le future generazioni, ma anche per tutelare la salute delle attuali fasce di popolazione più fragili, come i bambini e le bambine nei primi anni di vita.