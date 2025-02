La cucina marocchina: la chef Sanaa Salmi inaugura la sua nuova tavola al Mercato Centrale di Torino

Che il turn over sia uno dei tratti caratteristici del Mercato Centrale di Torino non è più una notizia, visto che abbastanza spesso capita di essere invitati a pranzi stampa nel progetto voluto e guidato da Umberto Montano. Così non stupisce che, in uno spazio in cui si sono avvicendati chef blasonati come Matteo Baronetto e Davide Scabin e altri comunque di notevole livello come quello di Yari Sità, ora vada registrato un nuovo arrivo praticamente tutto al femminile: quello de La Cucina Marocchina guidata da Sanaa Salmi, una figura che già nel momento in cui racconta la sua storia e i suoi piatti riesce a trasmettere una tenacia e una dinamicità non comuni. E che ora ha deciso di giocarsi, dopo aver brillantemente esordito nel cuore della Milano del business e del turismo col suo ristorantino LellaMama, anche sulla piazza torinese

Cucina marocchina sì, ma riveduta e corretta

A prescindere da alcuni problemi di tempistica e di organizzazione, peraltro comprensibili se si tiene in conto dell’apertura appena avvenuta, quel che qui interessa è la cucina che Sanaa Salmi intende proporre. E, se per un verso i piatti che arrivano in tavola sono evidentemente improntati alla tradizione del Marocco, altrettanto evidente è l’ammorbidimento del tratto piuttosto robusto che questa stessa cucina porta originariamente in sé. Del resto per Sanaa questa scelta non fa che ribadire la volontà di percorrere una strada intrapresa già a Milano: “Le ricette, che appartengono alla mia cultura e fanno parte di me, sono ovviamente tradizionali. Proporle però per quello che sono le esporrebbe a non essere comprese in un contesto non esplicitamente mirato al mondo arabo. Per questo fin dagli inizi ho deciso di alleggerirle e di ridurre la quantità di spezie prevista. E l’apprezzamento che esse hanno ricevuto mi ha confermato che è questa la strada giusta”.

Una piacevole risonanza di sapori del Marocco

Seguendo non proprio alla lettera il menu scritto a mano, sul quale erano elencate le diverse proposte previste per il press lunch cui siamo stati invitati, ad arrivare per primo in tavola in una ciotola marocchina è la Mini Ramadan Soup, una gradevole zuppa a base di salsa di pomodoro, nella quale giocano un posto di rilievo lenticchie, ceci e della pastina di riso. Avvolgente la Crêpe salata che ha per protagoniste verdure cotte al punto giusto. Capace di evocare gli spinaci con l’uovo che si mangiavano un tempo nelle nostre cascine, la morbida Frittata Sou Sou. Forse davvero troppo attutite nel sapore complessivo le Lenticchie Kafta, un piatto nel quale le troppo delicate polpette rischiano di essere sovrastate dalla la forza delle cime di rapa. Pienamente convincente l’assaggio di Tajine di manzo: ottima la cottura della carne, ben accompagnata da verdure e legumi; un po’ fuori luogo invece la rucola. Si chiude con La via per le dune, un accattivante dolce che evoca i silenzi dei luoghi da cui Saana Salmi proviene

Una location troppo standardizzata?

Se cercate i sapori del Marocco, sia pure rivisitati, li troverete. Così come troverete un servizio cortese e attento. Il nostro pranzo poi è stato accompagnato dal tè, sebbene non manchino opportunità di procurarsi del vino. Quel che forse manca, e che rischia di penalizzare la decisamente valida cucina di Sanaa Salmi, è la location: del tutto incapace di rievocare le atmosfere del Marocco e destinata, a nostro parere, a rendere questa cucina meno affascinante. Del resto, per come è stato pensato il Mercato Centrale, questo è ad un tempo il suo pregio e il suo limite: offrire una grande possibilità di scelta enogastronomica, in un contesto però che rischia di standardizzarla e privarla della peculiarità che le deriva dall’avere un ambiente che la rispecchia davvero.

__________________________________

Tipologia locale: etnico

Indirizzo: Mercato Centrale – Piazza della Repubblica, 25 – Torino

Sito web: www.lellamama.it

Ultima visita (pranzo stampa): febbraio 2025

Prezzo: 12,50 -14,50 € (Piatto principale senza/con carne + pane).

Sensazioni al volo: ambiente inevitabilmente lontano dalle atmosfere nordafricane, cucina marocchina ben eseguita e rivisitata senza stravolgerne l’identità, servizio cordiale ed efficiente, prezzo più che onesto. Al momento apertura concomitante con quella del Mercato centrale. Previsto l’asporto.