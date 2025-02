Lo sport come diritto: l’impegno di Rivoli con 1,5 milioni di euro per gli impianti

Sabato 15 febbraio, presso La Fabbrica delle E, si è svolto l’undicesimo congresso regionale della Uisp Piemonte, l’Unione Italiana Sport per Tutti. L’assemblea, dal titolo “Lo sport in Costituzione, un diritto da realizzare”, ha rappresentato un momento di confronto sulle implicazioni della recente riforma del lavoro sportivo e sul riconoscimento dello sport come diritto costituzionale.



Tra gli intervenuti, il Sindaco di Rivoli Alessandro Errigo ha posto l’accento su una delle problematiche centrali emerse nel dibattito: la gestione e la riqualificazione degli impianti sportivi, soprattutto in ambito scolastico.

Il tema è stato sollevato alla luce della proposta di legge presentata dal deputato Mauro Berruto, che mira a semplificare le responsabilità burocratiche legate alla concessione degli impianti sportivi alle associazoni. Tuttavia, ha sottolineato Errigo, la semplificazione normativa non basta se non accompagnata da risorse economiche adeguate.

“Va bene snellire le procedure – ha dichiarato il Sindaco – ma il Ministero deve anche garantire le risorse necessarie. Se il governo nazionale continua a tagliare i fondi agli Enti locali, delegando loro il compito di riqualificare le palestre senza un adeguato supporto economico, siamo di fronte a un problema. Snellire la burocrazia serve, ma senza finanziamenti concreti si rischia di scaricare sulle amministrazioni locali sempre più responsabilità con sempre meno risorse.”



Un impegno che l’Amministrazione comunale di Rivoli ha deciso di affrontare concretamente: nel corso del convegno, il Sindaco ha annunciato che il Comune ha stanziato 500.000 euro all’anno per i prossimi tre anni, per un totale di 1,5 milioni di euro, destinati alla riqualificazione e al miglioramento degli impianti sportivi cittadini.

La misura punta a garantire non solo il corretto funzionamento delle palestre scolastiche per l’attività didattica, ma anche a renderle accessibili alle associazioni sportive locali nelle ore pomeridiane, favorendo così la pratica sportiva per tutti i cittadini.



Tra i partecipanti al congresso era presente anche Elena Piastra, Sindaca di Settimo Torinese e Vicepresidente ANCI Piemonte, che ha contribuito alla discussione sulle sfide che i Comuni affrontano nella gestione delle infrastrutture sportive.

Il congresso Uisp Piemonte ha confermato come il riconoscimento dello sport come diritto costituzionale debba tradursi in azioni concrete.

In questo senso, l’investimento dell’Amministrazione di Rivoli rappresenta un passo significativo per rendere lo sport realmente accessibile a tutti e sostenibile per le comunità locali.