Prevenire l'usura e proteggere famiglie e imprese: al Vol.To un incontro con Fondazione "La Scialuppa"

VSP ODV è lieta di annunciare un incontro speciale con La Scialuppa CRT Onlus – Fondazione Anti Usura, che si terrà il 5 marzo 2025 alle ore 17,30 presso la sede di CSV Vol.To, in Via Giovanni Giolitti, 21 – Torino. Questo evento rappresenta un'importante occasione per conoscere più da vicino l'operato della fondazione, impegnata dal 1998 nella prevenzione dell’usura in Piemonte e in Valle d'Aosta.

Durante l'incontro, Ernesto Ramojno, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Scialuppa CRT Onlus, insieme a Luciana Malatesta, Consigliere Delegato, presenteranno le attività della fondazione e il loro impegno a supporto di famiglie e piccole imprese che si trovano in difficoltà economico-finanziaria. La Scialuppa offre consulenza gratuita e garanzia per facilitare l'accesso a finanziamenti agevolati, prevenendo così il ricorso al prestito usurario.

Il programma dell'evento prevede anche un intervento di Gianmaria Scapin, Presidente di VSP ODV, e un saluto iniziale da parte di Francesco Cuoco, Consigliere di Vol.To. L'incontro si concluderà con una sessione di domande e una discussione finale, seguita da un aperitivo per favorire il networking tra i partecipanti.

VSP ODV è un’associazione che promuove il volontariato professionale, coinvolgendo professionisti in pensione e in attività, che mettono a disposizione le loro competenze per aiutare la comunità in vari settori. L'associazione offre consulenze, supporto e formazione, con particolare attenzione alle esigenze delle organizzazioni non profit e delle comunità locali.

La Scialuppa CRT Onlus – Fondazione Anti Usura, fondata nel 1998, è un punto di riferimento nella prevenzione dell’usura in Piemonte e in Valle d'Aosta. Grazie a circa 50 volontari e 10 punti di ascolto sul territorio, la fondazione ha erogato oltre 17.000 consulenze gratuite e ha garantito finanziamenti agevolati per oltre 45 milioni di euro a famiglie e piccole imprese in difficoltà. La Scialuppa si impegna a tutelare le vittime dell’usura, offrendo una solida rete di supporto e protezione contro l'indebitamento.

Per confermare la partecipazione inviare un'e-mail a infovsp@vspodv.org o inviare un messaggio WhatsApp al 334 6081059. Per ulteriori informazioni, contattare Silvio Massa al numero 334 6081059.