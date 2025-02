Paolo Sorrentino avvistato a Torino: il regista cerca location per il nuovo film La Grazia

La paura pranzo di Paolo Sorrentino non poteva che fermarsi nella napoletana pizzeria Starita, in via XX Settembre, 36.

Il regista premio Oscar è stato avvistato mentre si concedeva una pausa dalla ricerca di una location per il suo nuovo film, La Grazia.

Nessuna conferma da Film Commission, ma sembra che dopo aver già girato in Piemonte per il Divo, Sorrentino starebbe cercando i luoghi adatti per le riprese della pellicola che avrà tra i suoi protagonisti Toni Servillo. Tra i luoghi "papabili", il castello e il centro storico di Moncalieri, la Reggia di Venaria e una villa nel Monferrato.

Le occasioni in cui vedere il regista a Torino e non solo dunque nei prossimi mesi non dovrebbero mancare.