A Bosconero due sorelle e una commedia esilarante

Arriva sul palco del teatro Civico di Bosconero nella serata di venerdì 28 febbraio la commedia brillante di Gianni Clementi “Sugo Finto”: racconto irresistibile che mescola ironia e introspezione. Il tutto con la finalità di offrire al pubblico momenti di divertimento senza dimenticare alcuni spunti di riflessione.

Due sorelle – ambedue zitelle – (Adelina e Rosaria) vivono un’esistenza fatta di routine condivise: la medesima casa, un piccolo negozio di spille e bottoni, e in continuo, involontariamente comico, scambio di accuse reciproche. La loro vita è scandita da un battibecco incessante, frutto di due modi di vedere il mondo diametralmente opposto. Rosaria, forte e autoritaria, domina.

Addolorata, più fragile e remissiva, subisce. Ma anche gli equilibri più radicati possono vacillare. Basta un piccolo scherzo del destino per cambiare tutto: cosa accade quando le parti si invertono e il “forte” cede il passo al “debole”? E possibile ricostruire un nuovo equilibrio? E come cambiano le persone quando le loro certezze vengono messe alla prova? Attraverso un linguaggio vivace e situazioni dal sapore universale, la commedia mette in evidenza con leggerezza i temi profondi come possono essere le dinamiche familiari, la convivenza forzata e le capacità di adattarsi ai cambiamenti. Gianni Clementi ha scritto uno spettacolo che fa ridere di cuore, senza tralasciare di toccare le corde più intime e profonde dei nostri sentimenti. Una storia che appartiene a tutti noi, raccontata con l’irresistibile tocco dell’autore, il quale sa amalgamare magistralmente comicità e umanità con un equilibrio perfetto.

Il sipario si alza intorno alle 21.00 e il biglietto di ingresso costa 10 euro. Maggiori informazioni e prenotazioni si possono avere al numero 3893126525.